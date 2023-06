La musica è finita, l’ultimo singolo di Motta: testo e video

Sono passati appena tre giorni, eppure il mese di Giugno sta mostrando già tante novità, soprattutto in ambito musicale. Arriva Motta con il nuovo singolo, intitolato La musica è finita.

Dopo pochi giorni, l’artista si fa risentire.

La musica è finita, il testo dell’ultimo singolo di Motta

Francesco Motta – vero nome dell’artista – si è presentato, dopo diverso tempo, con Anime perse, al termine del mese di Maggio. Eccolo che ritorna con La musica è finita.

Un titolo ricco di speranza, che vuole scacciare malinconia e paure. La fine di qualcosa è sempre l’inizio di qualcos’altro. Il video è stato impreziosito dalla partecipazione di Carolina Crescentini e Vinicio Marchioni.

Di seguito il testo del brano:

La musica è quasi finita e il conto è qui sul tavolo

Regina Peste si è seduta a cena con il diavolo

Nell’era desacralizzata non serve più pregare

Gesù è senza via di uscita, cammina solo sopra il mare

Va in estasi la borghesia, in uno specchio allucinato

La faccia non è più la mia, è l’uomo da cui son scappato

Finirà la musica e poi diremo “Addio”

Su un fuoco dove balli tu e ballerò anche io

La musica è finita, andiamo via

Il mondo stacca l’elettricità

Ci vuole un senso, una filosofia

Un po’ di luce nell’oscurità

Sopra le macerie, oltre la mia infanzia

Ho cantato per non piangere da solo in una stanza

Ma le note son finite e la voglia l’ho venduta

La fine di quest’altra vita è appena cominciata

La musica è finita, andiamo via

Il mondo stacca l’elettricità

Ci vuole un senso, una filosofia

Un po’ di luce nell’oscurità

La musica è finita, andiamo via

La musica è finita, andiamo via

La musica è finita, andiamo via

La musica è finita

È grazie a te che poi ho capito che in fondo c’era del buono

Nella mia rabbia e nel confondere l’amore e l’abbandono

Copriti che è freddo e un treno solo andata

Stringimi la mano in questo viaggio assurdo che chiami vita

L’ultimo giro e me ne vado via

Il mondo stacca l’elettricità

Ci vuole un senso, una filosofia

Un po’ di luce nell’oscurità

La musica è finita, andiamo via

La musica è finita, andiamo via

La musica è finita, andiamo via

La musica è finita, andiamo via

La musica è finita

Il video della canzone