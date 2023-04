Inter-Juve, semifinale di ritorno di Coppia Italia: dove vedere la partita, a che ora e probabili formazioni

Inter-Juve scendono in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Si parte dal risultato dell'andata di 1 a 1.

Inter-Juve tornano in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Dopo il pareggio per 1-1 dell’andata a Torino con i gol di Cuadrado e Lukaku, le due squadre si giocano al finale del 24 maggio che si svolgerà a Roma.

Inter-Juve, semifinale di ritorno di Coppia Italia: dove vedere la partita e a che ora

La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus è in programma alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

Le probabili formazioni

Sulle probabili formazioni, Allegri ha dato qualche anticipazione: “Sicuro gioca Perin. Vlahovic ha avuto una distorsione alla caviglia stamattina in allenamento, domattina (oggi ndr) dovrò valutarlo, ma difficilmente sarà della partita”. Mentre per i nerazzurri i punti fermi dovrebbero essere Barella e Mikhitaryan, sulle fasce Dumfries e Gosens, in difesa Darmian e Bastoni, oltre a Onana in porta. Ecco chi potrebbe scendere in campo nella semifinale di ritorno:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Zanotti, Bellanova, Gosens, Gagliardini, Asllani, Brozovic, Carboni, Correa, Lukaku.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Paredes, Pogba, Fagioli, Chiesa, Iling-Junior, Soulé.

LEGGI ANCHE: Napoli-Salernitana: quando si gioca, a che ora e i biglietti sono ancora disponibili?