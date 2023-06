Nayt, chi è il rapper che sta spopolando: vita privata e carriera

Il panorama musicale italiano mostra moltissimi artisti, emergenti e non. Andiamo così a scoprire chi è Nayt, giovane rapper che sta spopolando su YouTube.

Ecco qualche curiosità sul suo conto.

Chi è Nayt: carriera

Tanti generi e molte sfaccettature, tra testi, stili e contenuti. Negli ultimi anni ci sono stati tanti nuovi rapper ma, su tutti, Nayt sembra essersi distinto. La sua idea di far rifiorire la “vecchia scuola” dell’hip hop sembra averlo così premiato. Un flow da urlo, tanto da lasciare tutti senza fiato.

Tanta gavetta, dal 2012 (a 18 anni) fino al 2023, affermandosi poco alla volta. Nel Febbraio 2011 pubblica un videoclip per il pezzo No Story, conquistando un buon riscontro. Questo lo porta a ricevere un contratto dalla 40 Ladroni Record di G-LU e l’anno successivo presenta il suo primo album: Nayt One.

Nel 2013 si fa risentire con il suo singolo 40, che anticipa il mixtape Shitty Life. Dopo un periodo di lavoro, formazione e perfezionamenti vari, nel 2016 conta il secondo disco, intitolato Un bacio.

Improvvisamente il percorso di Nayt si arresta, come se qualcosa lo avesse bloccato. Un apparente silenzio che dura circa un annetto, proiettandolo con altri album, altre idee e tanti altri singoli. Uno dei brani più apprezzati è “Gli occhi della tigre”, con 18 milioni di visualizzazioni.

La vita privata

Nato il 9 Novembre 1994 a Isernia, della vita privata dell’artista non si sa moltissimo. Il suo vero nome è William Mezzanotte, ragazzo che si è trasferito quasi subito a Roma, facendosi le ossa e avvicinandosi prima al cultura dell’hip hop e poi alla realtà del rap.

Formatosi poco alla volta, il cantante sembra aver finalmente trovato la sua strada e il suo pubblico, dopo molti anni di gavetta e sacrifici. In questo momento è a tutti gli effetti uno dei rapper italiani più apprezzati.

