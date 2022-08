Priscilla e Lisa Marie: chi sono la moglie e figlia di Elvis Presley?

Chi sono Priscilla e Lisa Marie, moglie e figlia di Elvis Presley? La famiglia del Re del Rock è finita sotto i riflettori dopo il successo di Elvis, il film sulla sua carriera. Scopriamo qualcosa di più sulle donne più importanti della vita dell’artista.

Chi sono la moglie e la figlia di Elvis Presley: tutto sulla famiglia del Re del Rock

Il successo al cinema di Elvis, film di Baz Luhrmann dedicato alla vita e carriera di Elvis Presley, ha riportato il Re del Rock sulla cresta dell’onda.

Il biopic ha permesso alle nuove generazioni di riscoprire la musica della celebre rockstar anni ’60, e ha creato molta curiosità attorno alle persone a lui care durante la sua vita. Prime fra tutte sua moglie, Priscilla Ann Wagner, e sua figlia, Lisa Marie Presley. Scopriamo qualcosa di più su di loro.

Chi è Priscilla Ann Wagner, moglie di Elvis: vita, carriera, cosa fa adesso

Nata a New York il 24 maggio 1945, Priscilla Ann Wagner oggi ha 77 anni.

Suo padre era un pilota, James Wagner, morto in un’incidente aereo quando era ancora molto piccola. Sua madre, Anna Lillian Iversen, sposò poi un ufficiale dell’aeronautica statunitense, Paul Beaulieu, che divenne suo padre adottivo. Priscilla ha conosciuto Elvis Presley in Germania, precisamente a Wiesbaden, nel 1959. All’epoca Presley era arruolato soldato dell’esercito americano, mentre lei aveva solo 14 anni. Per questo motivo la sua famiglia era fortemente contraria alla sua relazione con il Re del Rock’n’Roll, molto più grande di lei.

Elvis riuscì infine a convincere i Beaulieu a concedergli la mano di Priscilla.

Dopo un lungo periodo di fidanzamento, i due si sposarono il 1 maggio 1967. Nell’autobiografia Elvis and Me, Priscilla raccontò che il cantante non fece mai avance nei suoi confronti prima del matrimonio, desideroso di risparmiare il rapporto completo per dopo le nozze: “Timorosa di non piacergli, di distruggere la mia immagine come sua ragazzina, mi rassegnai ad una lunga attesa.

Invece di consumare il nostro amore nella solita maniera, iniziò ad insegnarmi altri modi per sedurlo. Avevamo un forte legame, in gran parte sessuale. Insieme creammo alcuni momenti eccitanti e selvaggi”. La loro unica figlia, Lisa Marie, nacque nove mesi dopo il matrimonio, il primo febbraio 1968. L’amore tra Elvis e Priscilla purtroppo durò poco: i due si separarono nel 1972, per poi divorziare nell’ottobre del 1973. Ciononostante, i due mantennero buoni rapporti, fino alla tragica morte del cantante nel 1977.

Negli anni successivi Priscilla Presley diventò un’attrice di grande successo. Dopo il suo esordio televisivo nel 198o in These amazing animals, trova la fama interpretando Jenna Wade nella celebre soap opera Dallas, in onda dal 1983 al 1988. In seguito recita al fianco di Leslie Nielsen nella commedia cult Una pallottola spuntata.

Chi è Lisa Marie Presley, figlia di Elvis: vita, carriera, cosa fa adesso

Nata nel 1968, Lisa Marie Presley ha seguito le orme di suo padre, costruendosi una carriera nel mondo della musica.

Musicista dalle sonorità rock e country, Lisa Marie fa il suo esordio come artista solista nel 2003, con il suo primo album To Whom It May Concern. Il disco trovò un buon successo sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, grazie ai singoli Lights Out e Sinking in. Nel corso della sua carriera pubblica altri due dischi: Now What nel 2005, da cui sono estratti i singoli Dirty Laundry e Idiot, e Storm & Grace nel 2012, in cui spicca You Ain’t Seen Nothin’ Yet.

Nel corso della sua vita, la figlia di Elvis ha avuto molte relazioni importanti, tra le quali anche un matrimonio con Michael Jackson e uno con Nicolas Cage. Lisa Marie ha quattro figli, nati da diversi matrimoni. I primi due, Danielle Riley e Benjamin Storm, sono figli del suo primo marito, Danny Keough, con il quale ha fatto coppia dal 1988 al 1994. Benjamin è morto tragicamente a soli 27 anni, togliendosi la vita con un’arma da fuoco a Calabas, nella contea di Los Angeles. Nel 2008 Lisa Marie diventa la madre di due gemelle, Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love, nate dal suo matrimonio con Michael Lockwood, chitarrista del suo gruppo.