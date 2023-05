Oroscopo settimanale Paolo Fox 22-28 maggio, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 22 al 28 maggio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi giorni primaverili? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 22 al 28 maggio, le previsioni per tutti i segni

La primavera entra nel pieno e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano nei prossimi giorni di maggio? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 22 al 28 maggio?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 maggio

Nei prossimi giorni i nati nell’Ariete avranno la sensazione di aver superato grandi ostacoli. Avrete finalmente la possibilità di rialzarvi e proseguire per la vostra strada dopo un periodo di grandi grattacapi. Prendete quest’occasione per tirare un respiro di sollievo e riportare un po’ d’ordine nella vostra vita. In amore la situazione è più complicata. Siete di fronte ad una frattura molto complicata e non siete sicuri di avere i mezzi per ripararla. Chi è solo potrà consolarsi con un nuovo incontro, che sia l’occasione giusta per qualcosa di serio?

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 maggio

Momenti di stress nei prossimi giorni per i nati nel Toro. Non siete in condizione di affrontare i conflitti, siete fin troppo nervosi per prendere decisioni importanti. Evitate come la peste scontri e litigate sia in casa che in ufficio, rischiate solo di peggiorare la situazione. Concentratevi su voi stessi e sui vostri problemi per il momento, cercate di trovare un equilibrio. Occhio anche per gli affari di cuore, basta una virgola per mandare tutto all’aria.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 maggio

La praticità è la parola d’ordine per i nati nei Gemelli. Lasciate i sogni nel cassetto e provate ad essere più realistici con le vostre prospettive future. Il lavoro non vi porta troppi stimoli, ma porta entrate importanti: per il momento date la priorità alla stabilità. Nei prossimi giorni dovrete prendere delle decisioni, sia in ufficio che in amore. Valutate con attenzione le vostre possibilità, una scelta esclude l’altra. Siate decisi e diretti, non è il momento di perdersi nell’incertezza.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 maggio

L’amore è il primo dei pensieri dei nati nel Cancro. Vi sentite rinchiusi e limitati nella vostra attuale situazione. Desiderate fortemente liberarvi dalle vostre catene e tornare ad amare. Il cielo vi osserva e vi supporta nelle vostre “imprese” di cuore, avrete modo di conoscere molte persone. Non tutte sono nuove conquiste, potrebbero nascere importanti amicizie. Occhio però a non essere troppo egoisti nella vostra ricerca romantica, rischiate di ferire persone a cui tenete.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 maggio

La settimana passa senza troppi squilli di tromba per i nati nel Leone. Giorni frustranti privi di stimoli importanti per voi, avete il disperato bisogno di cambiare aria. Siete però fin troppo stanchi per ribaltare la situazione, cercate di ritrovare un po’ di smalto ritagliando un po’ di tempo per voi stessi. Si raccomanda cautela in amore, la situazione è instabile e agire in modo impulsivo potrebbe essere deleterio. Siate pazienti e attendete l’occasione giusta.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 maggio

L’onesta è la migliore amica dei nati nella Vergine. Non c’è altro modo per sbrogliare la matassa se non parlare chiaro: siate sinceri e passate oltre, è una battaglia persa altrimenti. Gli astri vi mettono i bastoni tra le ruote, innaffiandovi di dubbi e perplessità ad ogni passo. Qualche sorpresa di troppo rischia inoltre di rovinarvi la festa all’ultimo secondo. Cercate una seconda opinione se non riuscite ad andare avanti da soli, non c’è alcuna vergogna nel chiedere aiuto.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 maggio

Il portafogli resta un pensiero fisso per i nati nella Bilancia. Le entrate latitano, ma le ambizioni sono tante: cercate di mettere qualcosa da parte per i vostri obiettivi futuri. Tenete occhi e orecchie aperte per le giuste opportunità, avete tante idee e vi serve giusto l’occasione giusta per metterle in pratica. Cercate il sostegno di persone fidate, da soli farete poca strada. In amore siate pronti a rivalutare tutto da zero, è necessario cercare maggiori certezze quando la situazione si fa troppo nebulosa.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 maggio

Giove innalza il futuro dei nati nello Scorpione. Grazie al supporto degli astri, avete di fronte a voi un’abbondanza di strade tra cui scegliere. Il futuro è nelle vostre mani, ma dovrete essere decisi e pronti a mettervi in gioco: non c’è spazio per l’esitazione. Stesso discorso in amore, è il momento di fare un passo avanti e di smettere di temporeggiare. Nei prossimi giorni avrete il supporto degli astri, non c’è momento migliore per aprire il proprio cuore.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 maggio

Il Sole incombe sui nati nel Sagittario. Il suo calore rallenta i vostri progressi, tra attendismi, ostacoli di troppo e fatica accumulata. Non vi lasciate scoraggiare, continuate ad impegnarvi nonostante gli imprevisti e tutto andrà per il meglio. Affrontate un problema alla volta, senza troppa fretta: le cose fatte bene richiedono tempo. Siate però pronti a compiere scelte importanti, anche rischiose: non andrete avanti seguendo la strada più scontata.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 maggio

Tanta stanchezza nei prossimi giorni per i nati nel Capricorno. Cominciate a sentire il peso dei vostri sforzi, è fin troppo che non vi fermate neanche per pensare. Questa settimana vi darà alcune occasioni per rifiatare, è il momento di approfittarne. Esagerare vi porterà solo problemi, cercate di tutelare la vostra salute. Con le batterie cariche, avrete l’opportunità di costruire un progetto concreto: ignorate le malelingue, abbiate fiducia nelle vostre idee.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 maggio

Intuizioni inaspettate rivoluzionano la settimana dei nati nell’Acquario. Avrete l’occasione di ribaltare la situazione pensando fuori dagli schemi. L’inventiva è la vostra arma migliore, non abbiate paura di sfruttarla al massimo. Potrebbe essere un salto nel buio, ma non otterrete nulla evitando ogni possibile rischio. Attenti però a non andare oltre i vostri limiti: prendetevi del tempo per riposarvi quando necessario, non pretendete risultati subito.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 maggio

Tempo di rimediare ad alcuni errori per i nati nei Pesci. Il troppo lavoro mina il vostro umore e ruba la maggior parte del vostro tempo, compromettendo il rapporto con il vostro partner. Cercate di sistemare la situazione dedicando la giusta attenzione a chi amate. Mettete da parte alcune responsabilità, non potete portare sempre tutto sulle vostre spalle. Non è egoismo avere cura di sé, ma semplice istinto di auto-conservazione.