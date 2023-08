Travis Scott a Roma: scaletta delle canzoni, biglietti e informazioni del concerto

Travis Scott a Roma si esibisce in concerto al Circo Massimo nella serata del 7 agosto 2023. L’artista internazionale porta il suo nuovo album davanti a circa 70mila persone. Ecco le informazioni dell’evento.

Travis Scott a Roma: scaletta delle canzoni

Travis Scott si esibisce in concerto lunedì 7 agosto 2023 al Circo Massimo di Roma. Si tratta della prima data in assoluto dopo il lancio del film ‘Circus Maximus’ e la pubblicazione dell’album ‘Utopia’, avvenuti rispettivamente il 27 e il 28 luglio. Ecco la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco:

Aye Aye (Second Time) HIGHEST IN THE ROOM BUTTERFLY EFFECT THE SCOTTS STARGAZING CAROUSEL Mamacita NO BYSTANDERS Praise God Upper Echelon Lost Forever MAFIA Raindrops (Insane) Trance 90210 Love Galore beibs in the trap GATTI Antidote Aye (Third Time) Aye (Fourth Time) SICKO MODE Ring Ring goosebumps

I biglietti e informazioni del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Ecco le informazioni sulla viabilità dell’evento, il cui inizio è previsto per le ore 21. ” Sono attesi circa 70mila spettatori. Scatterà il consueto piano viabilità messo a punto in occasione dei grandi eventi che prevede divieti di sosta, chiusure e deviazioni bus. Straordinari per la metro B/B1, attiva per due ore in più, ovvero sino all’1,30 di notte. Orario consueto per le linee A e C. Dalle 21, sempre sulla linea B, per ragioni di sicurezza è però prevista la chiusura per la stazione metro di Circo Massimo. In alternativa saranno utilizzabili le fermate di Colosseo e Piramide”. Gli aggiornamenti e tutte le notizi su viabilità, deviazioni bus e servizio metro su romamobilita.