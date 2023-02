Primarie Pd, chi è in vantaggio tra i quattro candidati: in Lazio e Lombardia si vota fino al 19 febbraio

Primarie Pd, ecco quali sono i dati ufficiali pubblicati dai dem. Sono ancora numeri provvisori, visto che alcune urne saranno aperte fino al 19 febbraio. Per ora ecco chi si trova in vantaggio secondo, appunto, i numeri ufficiali.

Primarie Pd, chi è in vantaggio tra i quattro candidati

Giorni di votazioni e scelte politiche. Dalle regionali alle Primarie del Partito Democratico. Quest’ultimo è alla ricerca di in nuovo segretario dopo il passo indietro di Enrico Letta. Secondo i primi dati ufficiali dei circoli dem, resi noti dalla commissione nazionale per il congresso del Pd, al momento hanno votato 45.430 iscritti con i seguenti risultati:

Bonaccini 52,54% (23.867)

52,54% (23.867) Schlein 34,99% (15.898)

34,99% (15.898) Cuperlo 7,83% (3.556)

7,83% (3.556) De Micheli 4,64% (2.109)

In Lazio e Lombardia si vota fino al 19 febbraio

Le urne per scegliere il segretario Pd si sono chiuse in tutta Italia, con l’eccezione dei circoli dem di Lazio e Lombardia in cui è stata concessa una proroga per votare fino al 19 febbraio, visto che il 12 e il 13 ci saranno le elezioni regionali. I primi due classificati andranno poi al ballottaggio con le primarie previste per domenica 26 febbraio, che saranno aperte anche ai non iscritti.

