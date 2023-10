Stadio Maradona, chi era il tifoso morto: cos’è successo alla fine di Napoli-Milan

Stadio Maradona di Napoli: un tragedia si sarebbe consumata nella serata del 29 ottobre. Un uomo senza vita è stato ritrovato nella notte all’interno dell’impianto dove si è giocata la partita tra Napoli e Milan.

Stadio Maradona, chi era il tifoso morto

Allo Stadio Diego Armando Maradona si è consumata una tragedia. Nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 ottobre 2023 è stato ritrovato il corpo sena vita di un uomo. Aveva 42 anni ed era residente a Bacoli, comune della città metropolitana di Napoli.

Cos’è successo alla fine di Napoli-Milan

Il corpo è stati ritrovato nella notte ma la tragedia si sarebbe consumata probabilmente a partita iniziata. Perché, secondo me riferisce La Repubblica, l’uomo sarebbe caduto da una altezza di 20 metri nel tentativo di raggiungere gli spalti non passando dai consueti tornelli, bensì attraverso un cunicolo. Il corpo sarebbe stato ritrovato nell’area del vecchio parcheggio abbandonato dello stadio Maradona, precisamente nei pressi nel sottopasso Claudio, che porta direttamente all’interno della struttura.

L’uomo che ha perso fatalmente la vita non era da solo e fondamentale sarebbe stata la testimonianza di un amico che ha confermato che i due si erano arrampicati in tribuna per non pagare il biglietto.

