Elezioni regionali Lombardia, affluenza: i seggi chiudono alle ore 15

Elezioni regionali Lombardia, affluenza: i primi dati della giornata di domenica mostrano numeri in calo. Le urne sono state chiuse alle ore 23 di domenica e sono state riaperte lunedì alle ore 7. Ecco quali sono i dati e fino a che ora si può ancora votare.

Elezioni regionali Lombardia, affluenza

La prima giornata di urne aperte in Lombardia ha fatto segnare un calo dell’affluenza. Alle 19 di domenica avevano votato il 27,17 per cento degli aventi diritto, anche in questo caso meno della metà rispetto al 59,23 registrato alla stessa ora nel 2018, quando però si votava in un’unica giornata e insieme alle elezioni politiche. I dati del Viminale relativi alle ore 23 registrano in Lombardia (1.504 Comuni su 1.504) un’affluenza del 31,66 per cento (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di comuni aveva votato il 73,81 per cento).

BERGAMO 29,28 (63,17)BRESCIA 29,21 (63,05)COMO 25,17 (56,63)CREMONA 28,62 (63,04)LECCO 29,04 (61,67)LODI 27,57 (62,43)MANTOVA 23,39 (56,28)MILANO 27,15 (57,62)MONZA E BRIANZA 28,09 (59,56)PAVIA 25,20 (56,70)SONDRIO 22,77 (52,38)VARESE 25,09 (57,59).

“Sono preoccupato per l’affluenza perché ho domandato agli addetti al voto e mi hanno detto che non hanno ancora raggiunto in questa sezione il 20%”. Sono le parole pronunciata dal presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi dopo aver votato al seggio di via Ruffini a Milano. “Vorrei ricordare a tutti i cittadini di Lombardia e Lazio che il voto non è soltanto un diritto è anche e soprattutto un potere che da ai cittadini possibilità di scegliere da chi vogliono essere governati e quindi possibilità di decidere sul loro futuro. Chi non vota non è un buon cittadino, chi non vota non è un buon un buon italiano” aggiunge.

“Spero che tutti i cittadini di Lombardia e Lazio vadano a votare e che questa percentuale di oggi si sposti vicino al cento. La scarsa affluenza è un male di per sè, anche per le conseguenze che provoca. Dentro di me ho ben chiaro il concetto che una democrazia è tale se la maggioranza dei cittadini va a votare. Se fosse un voto meno del 50%, cosa che non penso assolutamente succederà, siamo davvero una democrazia?” si chiede l’ex premier che alla domanda sul perché la gente non va a votare replica: “Non posso dirlo, il mondo è pieno di stupidi” conclude Berlusconi.

I seggi chiudono alle ore 15: chi sono i candidati?

I seggi sono stati riaperti questa mattina alle ore 7 e si potrà votare fino alle ore 15. Subito dopo avrà inizio lo scrutinio. Per questo turno elettorale le sezioni sono 9.254 per la Lombardia in un totale di 1.504 comuni. In Lombardia corrono Attilio Fontana (centrodestra), Pierfrancesco Majorino (centrosinistra e M5s), Letizia Moratti (Terzo Polo) e Mara Ghidorzi (Unione Popolare).