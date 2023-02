Elezioni regionali Lazio, affluenza: urne aperte fino alle 15. Chi sono i candidati?

Elezioni regionali Lazio, l’affluenza è calata secondo i dati della prima giornata di votazioni. Si potrà continuare a votare fino alle 15, quando poi i seggi chiuderanno e si dare il via allo scutrinio. Ecco chi sono i candidati.

Elezioni regionali Lazio, affluenza

Alle ore 19 del primo giorno di elezioni regionali, nel Lazio ha votato il 23.97% degli aventi diritto. Il dato, fornito dal Viminale, è inferiore di oltre la metà rispetto a quello della stessa ora di cinque anni fa, quando ad aver votato era stato circa il 51%. Mentre alle ore 23, secondo i dati del Viminale, su 378 comuni su 378 il dato è del 26,28 per cento (66,55 per cento cinque anni fa).

A Roma ha votato il 20,04% nel 2018 era andato alle urne il 49,67%. Nel 2018 si votò in una sola giornata, mentre quest’anno i seggi saranno aperti anche domani, dalle 7 alle 15, mentre questa sera chiuderanno alle 23. Nelle province, pur nel generale crollo dell’ affluenza, si è votato di più a Viterbo con il 25,56% contro il 55,03% del 2018, a Frosinone è andato alle urne il 25,79% era al 49,10%, Latina a quota 23,15% (51,89%), Rieti 25,06% (54,97%). Fanalino di coda la provincia di Roma con il 21,16% (50,63%).

“Votare è un diritto e un dovere, è il modo che abbiamo per far sentire la nostra voce. Buon voto a tutte e tutti!”. Lo scrive sui social il candidato alla presidenza del Lazio per il centrodestra Francesco Rocca. “Votato! Sperando che siamo in tanti oggi e domani a farlo. #Regionali #BuonVoto”. Lo scrive su Twitter Enrico Letta, segretario Pd.

Urne aperte fino alle 15: chi sono i candidati?

I seggi sono stati riaperti questa mattina alle ore 7 e si potrà votare fino alle ore 15. Subito dopo avrà inizio lo scrutinio. Nel Lazio i candidati sono Alessio D’Amato (centrosinistra e Terzo Polo), Francesco Rocca (centrodestra), Donatella Bianchi (M5s e liste di sinistra), Rosa Rinaldi (Unione popolare) e Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano).

