Alterisio Paoletti, chi è il maestro compositore di Al Bano: biografia, moglie, vita privata

Chi è Alterisio Paoletti, vita privata e carriera del compositore sannita

Nato a Montefalcone di Val Fortore, in provincia di Benevento, il 29 dicembre 1970, Alterisio Paoletti ha 52 anni ed è un noto musicista, compositore e direttore d’orchestra sannita. Nel mondo della musica fin da giovanissimo, a soli 17 anni rappresenta la Campania al Congresso Mondiale dei maestri di Cappella. Dopo il diploma al Conservatorio di Benevento, Paoletti viene scelto come direttore d’orchestra del BENGio Festival, concorso dedicato a giovani cantautori e artisti di musica leggera in ascesa. È l’inizio di una lunga carriera che lo porterà a dirigere concerti in tutto il paese e in moltissime città europee. Nel 1999 è il direttore d’orchestra al 43esimo Concorso per Voci Nuove Festival di Castrocaro. Qualche anno dopo, nel 2002 arrangia La mia canzone per Mino Reitano, brano che il noto cantautore porta al 52esimo Festival di Sanremo.

In seguito, comincia una lunga e proficua collaborazione con Albano Carrisi, per il quale lavora come autore, arrangiatore e music director. Collabora con lo storico cantante pugliese nella creazione di diversi album e in molte tournée in giro per l’Italia. Torna al Festival di Sanremo in qualità di autore e direttore d’orchestra poi in diverse altre occasioni, ottenendo nel 2009 il premio per il Miglior direttore d’orchestra e nel 2017 quello per il Miglior arrangiamento, per il brano portato da Al Bano Di rose e di spine.

Vita privata, moglie

Purtroppo non sono disponibili molti dettagli circa la vita privata di Alterisio Paoletti. Il maestro è molto riservato e preferisce proteggere i suoi familiari e le persone a lui vicine dalle insidie del mondo dello spettacolo. Non siamo a conoscenza, per il momento, di una sua compagna di vita o moglie, né sappiamo se abbia mai avuto figli. Anche la presenza sui social di Paoletti è abbastanza scarna. Il compositore ha una pagina Facebook, che però risulta abbandonata da diversi anni.