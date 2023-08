Chi è Stefano Tonut, guardia dell’Italbasket: età, carriera, fidanzata

Stefano Tonut è un cestista italiano, che gioca come guardia nell'Olimpia Milano e nella nazionale italiana di pallacanestro

Stefano Tonut è un cestista italiano, che gioca come guardia nell’Olimpia Milano e nella nazionale italiana di pallacanestro.

Chi è Stefano Tonut

Stefano Tonut, che gioca nella nazionale azzurra dell’Italbasket, è un cestista che gioca come guardia nell’Olimpia Milano e nella nazionale italiana di pallacanestro. Nato a Cantù il 7 novembre 1993, è alto 1,94 m e pesa all’incirca 100 kg. Cresciuto nelle giovanili dell’Azzurra Trieste, a 17 anni è passato alla Falconstar Monfalcone e ha partecipato al campionato di B Dilettanti nel 2010-2011 prima del suo trasferimento alla Pallacanestro Trieste.



Nell’estate del 2015 il passaggio alla Umana Reyer Venezia dove ha militato per la prima volta in serie A. Dopo un inizio dallo scarso minutaggio, nella seconda parte della stagione conquista sempre più spazio partendo numerose volte in quintetto base. Con questa squadra ha vinto lo scudetto nel 2017 e 2019.

Il passaggio all’Olimpia Milano

Il 25 giugno 2022, firma un contratto biennale con la squadra Campione d’Italia, l’Olimpia Milano, dove ancora oggi gioca e dove è diventato un giocatore importante.

La carriera in Nazionale di Stefano Tonut

Stefano Tonut ha giocato con la Nazionale maggiore a partire dal 2016: è il 1º giugno 2016 quando viene convocato per la prima volta nella nazionale maggiore dal c.t. Ettore Messina. Da quel momento in avanti, l’importanza della sua presenza è aumentata di anno in anno.

Fidanzata

Il giocare della nazionale di basket, Stefano Tonut, ha una fidanzata che si chiama Bianca Navarra. I due stanno insieme da almeno due anni e Tonut, anche sulla pagina Instagram, pubblica degli scatti della loro vita di coppia e dei viaggi insieme.