Piqué si confessa su Clara e Shakira: la cantante colombiana attacca l’ex marito per San Valentino

Piqué è tornato a parlare della sua vita personale in un’intervista. Le sue parole hanno toccato sia il suo passato con Shakira sia il suo presente con la nuova fidanzata Clara Chia Marti. Intanto, Shakira ha scritto una nuova canzone contro l’ex marito.

Piqué si confessa su Clara e Shakira

Gerard Piqué si è confessato in un’intervista col tiktoker britannico John Nellis. Ovviamente si è parlato della separazione da Shakira: “Gli ultimi mesi sono stati complicati per me, avevo bisogno di staccare e andare in vacanza per pochi giorni”. E per questo: “Non ho visto nessuna partita dei Mondiali in Qatar, solo la finale, e non tutta la partita. Non ho ancora visto nessuna partita, ho chiacchierato con Messi dopo aver vinto il Mondiale”.

Poi una confessione sulla nuova fidanzata, la studentessa 23enne Clara Chia Marti: “Non guardo le riviste di moda, vado per negozi con la mia ragazza. Lei compra e sceglie per me cosa devo indossare. Sono il suo burattino”.

La cantante colombiana attacca l’ex marito per San Valentino

Shakira ha dedicato un’altra canzone a Piqué dal titolo “Kill Bill”, di SZA. La cantante colombiana ha pubblicato un video su Instagram in cui, mentre si occupa delle pulizie di casa, canta il ritornello della canzone che fa: “Potrei uccidere il mio ex”. Nel testo della canzone si legge: “Odio vederti con un’altra donna, saperti felice. Odio vederti felice se non sono io a guidare. Sono così maturo, Ho trovato un terapeuta che mi dice che ci sono altri uomini, Non voglio nessuno, voglio solo te, Se non posso averti io, non dovrebbe averti nessuno, Potrei, potrei uccidere il mio ex, non è una buona idea, La sua nuova ragazza è la prossima, Come sono arrivato qui?, Potrei uccidere il mio ex, Ma lo amo ancora, Preferisco essere in prigione che da sola”.

LEGGI ANCHE: Wanda Nara sexy per San Valentino: ecco il messaggio che ha mandato sui social