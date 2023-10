Come diventare un imprenditore invincibile con il metodo dei “quattro pilastri” di Nicola Della Rocca

L'autore ha preparato una cassetta degli attrezzi indispensabile per trasformare il proprio lavoro in un’impresa vincente. "Imprenditore invincibile", per Mind Edizioni

Come affrontare l’oceano di sfide che il lavoro impone oggi? Come comprendere e impossessarsi dei nuovi strumenti che l’era post Covid-19 ci ha imposto? Ci sono centinaia di metodi, master, corsi per ogni esigenza, ma soltanto la loro applicazione pratica e un percorso personalizzato condurranno il professionista alla consapevolezza di sé e a un atteggiamento proattivo verso le esperienze sfidanti del quotidiano. Il manuale di Nicola Della Rocca, “Imprenditore invincibile”, appena pubblicato da Mind Edizioni, offre un’esaustiva analisi degli strumenti della moderna imprenditoria: dal marketing alle soft skills, dalla pubblicità tradizionale al customer care. Senza trascurare gli aspetti teorici, va al cuore del problema: l’essere umano, con il suo carico di ansie da prestazione e da scadenze, con il desiderio d’innovare e la paura di cambiare, alle prese con l’eterna lotta tra doveri e piaceri, tra vita lavorativa e privata. Nell’equilibrio tra tutti questi aspetti si realizza la Persona Risolta, l’imprenditore vincente del futuro.

L’autore ha preparato una cassetta degli attrezzi indispensabile per trasformare il proprio lavoro in un’impresa vincente. Un manuale dal linguaggio diretto e schietto, che ti guiderà nel trovare l’equilibrio tra vita lavorativa e privata diventando un imprenditore invincibile.

Il metodo dei quattro pilastri di Nicola Della Rocca

Il metodo di Della Rocca è basato su quattro pilastri.

Primo pilastro: energia fisica e mentale. Mente e corpo fanno parte dello stesso sistema, sono due facce della stessa medaglia che, in quanto tali, s’influenzano a vicenda. Il metodo aiuterà ad avere più energia; a utilizzare il corpo per influenzare il livello cognitivo; a riconoscere i segnali del corpo; a migliorare la condizione psicofisica.

Secondo pilastro: la vita privata. Quanti ruoli hai nella tua vita privata? Sei un padre, un figlio, un amico, un amante? Quali ruoli svolgi più attivamente? E quali meno? Pianifichi in agenda del tempo da dedicare ai tuoi affetti e alle tue passioni? Per avere una vita privata appagante, è fondamentale lavorare sul concetto di “centratura” del ruolo. Il metodo insegna a: pianificare in modo semplice la propria agenda in modo da trascorrere del tempo con le persone che si amano e fare le attività che ci piacciono; rivoluzionare in positivo il concetto di “tempo libero”; dare qualità al proprio tempo, riducendo al minimo le attività di poco valore (come ad esempio oziare con lo Smartphone).

Terzo pilastro: soft skills. La pandemia ha segnato un nuovo inizio e ha aperto nuove opportunità. Per sfruttarle al massimo si ha bisogno di soft skills quali la delega, l’automazione del tuo business, il team building, il posizionamento e la gestione finanziaria.

Quarto pilastro: identità digitale. Se non si è online non si esiste! Oggi la presenza in rete è tutto: visibilità, nuovi clienti, pagine social sempre aggiornate, nuovi ordini…

Chi è Nicola Della Rocca

Nicola Della Rocca è un imprenditore con la passione per la formazione e la crescita personale. Durante i suoi 28 anni di attività è stato Ceo e fondatore di gruppi immobiliari in franchising, e ha svolto ruoli manageriali in diverse aziende con deleghe alla formazione aziendale e allo sviluppo di ampie reti commerciali. Da appassionato di formazione, non ha mai abbandonato le aule formative, frequentando master e seminari negli Stati Uniti. Attualmente Life e Business Coach, è specializzato nell’assistere gli imprenditori “tradizionali” alla ricerca del proprio Io e delle migliori strategie per tornare a dominare il loro business. Con il suo Metodo Persona Risolta li sostiene nella riscoperta del loro effettivo potenziale fino a guidarli verso un nuovo equilibrio tra la vita privata e un lavoro appagante. Potete seguirlo su www.nicoladellarocca.it.