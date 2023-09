GF, Tavassi e Incorvaia delusi da Signorini: “Non può dare la colpa al cast”

GF Vip, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia delusi dalle parole di Alfonso Signorini: “Non può dare la colpa al cast”. Gli ex gieffini han contestato le parole del conduttore, secondo il quale il reality ha sofferto per colpa dei concorrenti: “Fa di tutta l’erba un fascio”.

GF Vip, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia offesi dalle parole di Signorini: cosa è successo?

Nonostante il ritorno in tv del Grande Fratello, in versione rinnovata e ripulita dai troppi vipponi e dal “trash”, si continua a parlare anche troppo dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e di tutti gli scandali e scorribande che lo hanno caratterizzato. Da parte sua il conduttore Alfonso Signorini se n’è lavato le mani negli ultimi giorni, affermando che il suo solo errore è stato la scelta del cast.

“Le critiche dell’anno scorso sul GFVip erano fondate.” -ha spiegato in un’intervista a Verissimo– “Purtroppo abbiamo sbagliato il cast, non siamo perfetti, chiedo scusa. Anche io mi ero innamorato di persone che nel corso del programma mi hanno deluso. E devo confessarti che questo disagio l’ho vissuto durante le dirette. Sono arrivato a dire in diretta ‘risultate respingenti che quando vi guardo cambio canale’, un conduttore che dice una cosa del genere! Però era quello che pensavo”. Le parole del presentatore hanno punto alcuni ex concorrenti del GF Vip 7, in particolare la coppia di finalisti formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia che si sono detti delusi dal suo atteggiamento. Come hanno reagito?

La reazione degli ex gieffini: “Non può dare la colpa al cast”

Ospiti a Turchesando, programma radio di Turchese Baracchi su Radio Cusano Campus, Edoardo e Micol hanno risposto a tono al presentatore. “Mi fa ridere che c’è questa ostentazione che ogni cosa che succede al Grande Fratello ora viene detto ‘questo è il Grande Fratello quello normale, quello meglio‘ come per dire che quello dell’anno scorso è tutto da boicottare” –ha affermato Tavassi- “Sono i termini sbagliati, sai come fanno gli allenatori di calcio quando c’è una sconfitta? Dice: è colpa mia. Io ho fatto delle cavolate là dentro, ma dare la colpa solo al cast mi sembra una cosa… ma poi tutto il cast? Hai sbagliato a prendere una Milena Miconi che è una santa donna? Non facciamo di tutta l’erba un fascio“.

Gli ha fatto eco Micol, che si è detta molto delusa dalle parole di Signorini: “Sì ci sono rimasta male, non è una cosa che fa piacere. Non fa assolutamente piacere. Lui dice abbiamo sbagliato il cast, ma capisci che dicendo così è come se imputasse una parte della colpa al cast? Io avrei detto ‘abbiamo sbagliato a mettere in risalto alcune cose piuttosto che altre, a gestire alcune situazioni”.