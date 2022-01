Chi è Giuliano Ferrara: oggi, malattia, figli e ricovero del giornalista

Chi è Giuliano Ferrara: il giornalista e politico, passato dalla scrittura alla televisione e finito poi ai social, con un salto nella politica. Un personaggio sempre molto irriverente ed ironico. Proviene da una famiglia ebraica ed è il fondatore di un importante quotidiano.

Chi è Giuliano Ferrara: oggi

Giuliano Ferrara, nato il 7 gennaio 1952, è un giornalista e politico italiano, fondatore nel 1996 del quotidiano “Il Foglio”, di cui è stato direttore fino al 2015.

Nato in una famiglia ebraica, Giuliano Ferrara è figlio del senatore comunista Maurizio Ferrara , direttore de l’Unità e presidente della Regione Lazio e di Marcella De Francesco, partigiana gappista e segretaria particolare di Togliatti, per divenire poi caporedattrice della rivista comunista Rinascita. Attivo in politica era anche il nonno Mario Ferrara, avvocato di ispirazione liberale che aveva difeso attivisti antifascisti dinanzi al Tribunale Speciale per la sicurezza dello Stato, poi editorialista de Il Mondo di Mario Pannunzio e del Corriere della Sera.

Dal 1958 al 1961 Giuliano Ferrare ha abitato a Mosca, dove il padre è corrispondente de l’Unità. Rientrato in Italia, verso la fine degli anni ’70 consegue la maturità classica presso il Liceo “Lucrezio Caro” di Roma.

Nel 1996, per pochi mesi, è stato anche direttore del settimanale Panorama. In precedenza, sempre nella carta stampata, aveva lavorato per il Corriere della Sera e per Reporter. Negli anni ’80 ha lavorato per Rai Tre, passando poi a Rai Due e quindi a Italia 1.

Ferrara è stato anche un uomo politico. Il suo impegno è iniziato prima con il Partito Socialista e poi con Forza Italia, diventando uno dei fedelissimi di Silvio Berlusconi. La sua ultima avventura è stata la candidatura alle elezioni del 2008. In quell’occasione si è presentato con la lista da lui stesso fondata “Associazione difesa della vita. Aborto? No grazie”, ottenendo però uno scarso consenso. Proprio negli ultimi anni Ferrara è stato il protagonista di un avvicinamento alle posizioni più conservatrici e vicine alla Chiesa cattolica, pur non dichiarandosi cattolico.

Oggi, Giuliano Ferrara è sposato dal 1987 con la scrittrice statunitense naturalizzata italiana Anselma Dell’Olio. Da tempo si è trasferito in Maremma dove possiede un’azienda agricola e da lì ha comunque continuato a scrivere i editoriali per Il Foglio.

Giuliano Ferrara: malattia

Nel settembre del 2020, Ferrara pubblica una foto su Twitter con un occhio tumefatto, tanto gonfio da non riuscire neppure ad aprirsi, la palpebra insomma è irrimediabilmente “bloccata”. Il giornalista aveva ironizzato sulle sue condizioni: “Come mi hanno ridotto Spadaccia, Cesaretti, Vitiello e Rocca – le sue parole scritte sul proprio profilo Twitter – per aver detto che tra finanziamento pubblico e vitalizi c’è un nesso sghembo – premette -. Squadristi radicali! Notare libreria dietro”.

I dubbi in merito alle condizioni fisiche non sono mai stati risolti, e non è da escludere che lo stesso abbia subito una forma di uveite o chissà, magari una puntura di insetto.

Giuliano Ferrara: figli

Giuliano Ferrara e Anselma Dell’Olio, sposati al Campidoglio di Roma nel 1987, non dovrebbero avere figli ma della loro vita privata e strettamente personale si sa molto poco. Nonostante entrambi siano personaggi pubblici sono stati bravi a tenere sotto riservo un lato della loro quotidianità.

Giuliano Ferrara: ricovero

Il giornalista Giuliano Ferrara è stato ricoverato in rianimazione cardiologica all’ospedale Misericordia di Grosseto a causa di un infarto. Ferrara, 70 anni, si è sentito male nella sua casa a Scansano in Maremma nella tarda serata di giovedì 27 gennaio 2022. Il giornalista è stato sottoposto a un intervento e le sue condizioni sono molto gravi.

