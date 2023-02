Pippo Baudo sulla scomparsa di Maurizio Costanzo: “Sapevamo che non stava bene”

La scomparsa di Maurizio Costanzo ha turbato tutti, tra cui anche Pippo Baudo che lo ricorda con estremo affetto. Una notizia inattesa quella di ieri – Venerdì 24 Febbraio – che ha raccontato della morte del famoso giornalista e conduttore classe ’38.

Un vuoto incolmabile per tutti coloro che lo hanno conosciuto e che si stringono al dolore della famiglia.

Maurizio Costanzo, il ricordo di Pippo Baudo

Il mondo televisivo per un momento si è fermato per ricordare tutto ciò che ha fatto Maurizio Costanzo. La sua morte causa così un dolore immenso a Maria De Filippi, la quale ha deciso di interrompere – momentaneamente – i suoi programmi.

A stringersi al dolore anche Pippo Baudo che ha però parlato del suo amico:

“Sapevamo che non stava bene, ma non fino a questo punto, non in maniera così grave. La situazione si è aggravata improvvisamente purtroppo. Lascia la scia di un grande personaggio televisivo che ha fatto grande la televisione, che ha contribuito a inventarla. Ci lascia un grandissimo personaggio“.

Nonostante sia passato un giorno, il conduttore (radiofonico e televisivo) di 86 anni ancora non se ne capacita, come lui stesso dimsotr durante un’intervista su RTL 102.5, durante il programma di Barbara Sala, Antonio Sica e Luigi Santarelli, ovvero “Non Stop News”.

Ha poi proseguito:

“È stato uno dei primi personaggi importanti che ho conosciuto. È stato lui a farmi la prima intervista nel 1960 su un grande settimanale. Ero appena arrivato a Roma e mi colpì la sua simpatia nell’attaccarmi in senso positivo e di stanarmi nelle mie ambizioni. Era un grandissimo giornalista”.

Tante le parole di stima nei suoi confronti. Puppo baudo ha poi continuato a parlare:

“E infatti il Maurizio Costanzo show era uno show in cui tutti si aprivano raccontando cose che forse non avrebbero mai raccontato. Piano piano stanava i personaggi e li faceva aprire. Era la sua grande curiosità, che è alla base della saggezza e della cultura”.

Molto legato a Maurizio Costanzo, gli ha reso omaggio presso la camera ardente, prima del funerale, fissato a Lunedì 27 Febbraio (e che saranno trasmessi in diretta televisiva).