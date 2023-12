Belen Rodriguez attacca gli ex, frecciate a Spinalbese e De Martino: cosa ha detto?

Belen Rodriguez al veleno contro Antonino Spinalbese e Stefano De Martino, la showgirl contro i suoi ex. Continua la faida a distanza tra la conduttrice argentina e i suoi ex compagni: “Adesso ci pensano gli avvocati”.

Belen Rodriguez contro Spinalbese e De Martino, le frecciate agli ex

Le pungenti feste natalizie di Belen Rodriguez continuano a regalare emozioni ai fan del gossip, con i suoi scontri a distanza con Antonino Spinalbese. La showgirl argentina è da giorni coinvolta in un battibecco via web con l’ex compagno, padre di sua figlia Luna Marì, con l’ex gieffino che la accusa di avergli impedito di passare il Natale con la bimba. Belen ha rispedito le accuse al mittente, consigliando a Spinalbese di occuparsi di Luna Marì durante tutto l’anno e di non usare le feste come scusa per attirare l’attenzione mediatica.

Nelle ultime ore Belen ha continuato a sfogarsi, rispondendo ai vari commenti degli utenti di Instagram sulla vicenda e lanciando qualche altra frecciata a Spinalbese: “Nessuno sa la verità che è davvero gravissima. Adesso ci pensano gli avvocati. La prossima volta ci pensa su due volte”. E ancora: “Ma di cosa stiamo parlando. Non è venuto a prendersela il 25 e il 26 perché non ha voluto. Vuole solo trarne vantaggio mediaticamente, ma non sa ancora con chi ha a che fare”.

Stefano De Martino finisce nel fuoco incrociato: “Mente meglio di quanto crediate…”

La faida tra Belen e Spinalbese ha coinvolto suo malgrado anche Stefano De Martino, altro ex storico della conduttrice accusato di esserle stato più volte infedele nel corso degli anni. Uno dei fan della showgirl ha espresso la sua incredulità riguardo la sua relazione con Stefano, più volte perdonato: “Non capisco come facevi a stare con quel piccolo uomo”. Belen ha risposto per le rime: “Eh, sa mentire meglio di quanto voi non crediate. Ho vinto la lotteria con i bugiardi, io!“.