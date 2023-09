It-Alert nel Lazio e Liguria il 27 settembre: a cosa serve e come funziona

It-Alert arriva per la sperimentazione anche nel Lazio e in Liguria per testare il nuovo sistema d'emergenza.

It-Alert arriva nella giornata di mercoledì 27 settembre nel Lazio e Liguria. Dunque, continua la sperimentazione della Protezione Civile regione per regione per testare il nuovo sistema d’emergenza.

It-Alert nel Lazio e Liguria il 27 settembre

It-Alert è il nuovo sistema di emergenza gestito dalla Protezione Civile che consente di avvisare in modo rapido e diretto i cittadini in caso di emergenza o calamità naturale come maremoto generato da un sisma, collasso di una grande diga, attività vulcanica (Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano, Stromboli), incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, precipitazioni intense.

Intorno alle ore 12 di mercoledì 27 settembre nel Lazio e Liguria, i cellulari, accesi e con connessione telefonica, di coloro che si troveranno nell’area coinvolta riceveranno un messaggio di test. Basta che il dispositivo di ciascuno sia acceso per ricevere l’avviso.

A cosa serve e come funziona

IT-alert utilizza la tecnologia cell-broadcast che consente di inviare messaggi a un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, capaci di delimitare un’area il più possibile corrispondente a quella interessata dall’emergenza. Il cell-broadcast funziona anche in casi di campo limitato o in casi di saturazione della banda telefonica e non ha alcuna ripercussione sui livelli di privacy impostati. Da mercoledì 28 giugno sono partite le sperimentazioni a livello regionale che dureranno fino al termine del 2023.

Gli obiettivi di questa attività sono quelli di far conoscere il nuovo sistema alle persone che potrebbero essere coinvolte in situazioni di emergenza quando IT-alert sarà operativo, verificarne il funzionamento in relazione alle diverse tipologie di telefono e di sistemi operativi e raccogliere indicazioni dagli utenti, tramite un questionario, per implementare il servizio.