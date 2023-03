Pi greco Day, Giornata Internazionale della Matematica: cos’è e perché cade il 14 marzo

Pi greco Day è la giornata internazionale della Matematica: l’0ccasione che si vive in tutto il mondo per avvicinare i giovani alla materia scientifica. Era questo l’obiettivo del fisicò che tenne per la prima volta l’evento.

Pi greco Day, Giornata Internazionale della Matematica: cos’è

Il Pi greco Day è organizzato dall’Unione Matematica Internazionale con le iniziative di numerose organizzazioni scientifiche. Il tema della Giornata scelto per questo 2023 è la ‘Matematica per tutte le persone’.

“La matematica non è riservata a pochi, non è solo di chi la utilizza per professione o di chi la insegna”, osserva Roberto Natalini, direttore dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Iac-Cnr) e coordinatore del comitato editoriale di MaddMaths. La matematica, aggiunge, “è parte di tutti noi, può essere utile nella vita di tutti i giorni anche per divertirci e dunque questa Giornata è un’occasione di riflessione per tutti i cittadini”.

Perché cade il 14 marzo

La prima celebrazione del Pi Greco Day si tenne nel 1988 a San Francisco, per iniziativa del fisico statunitense Larry Shaw (in seguito insignito del titolo di Principe del Pi Greco) e dal 2017 si celebra ufficialmente anche in Italia. Il 26 novembre 2019 è stato poi scelto questo giorno per la Giornata Internazionale della Matematica, proclamata dall’Unesco e celebrata per la prima volta il 14 marzo 2020. Larry Shaw volle fortemente questa giornata perché aveva come obiettivo era avvicinare i giovani alla matematica.

