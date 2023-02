C’è posta per te e gli altri programmi di Mari De Filippi saranno sospesi in questo weekend. La decisione è stata presa dalla Mediaset che ha comunicato il cambio di programmazione con un comunicato.

C’è posta per te, Amici, Uomini e Donne: si fermano i programmi di Maria De Filippi

Dopo l’annuncio della morte di Maurizio Costanzo, la Mediaset ha deciso in segno di lutto di sospendere i programma in onda nel weekend di Maria De Filippi. Il primo programma a saltare è stato quello di Uomini e Donne, come è stato annunciato dalla Mediaset.

In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di “Uomini e Donne” non andrà in onda. — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) February 24, 2023

L’annuncio della Mediaset

La Mediaset, tramite un comunicato, ha fatto sapere che la prima serata del sabato sera lascerà spazio a due serate-evento “speciali e indimenticabili”, che sono state ideate proprio dal giornalista e conduttore. Sabato 25 febbraio, al posto del programma C’è posta per te, andranno in onda due serate evento che sono state ideate da Maurizio Costanzo. “In ordine alfabetico” con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi, che nel 1999, rilasciarono la prima intervista insieme. Poi, andrà in onda “I tre tenori” con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado riuniti da Maurizio Costanzo sul palco del Teatro Parioli nel 1998. Domenica 26 febbraio, spazio a una puntata speciale di Verissimo, intitolata “Verissimo presenta Ciao Maurizio”. A partire dalle ore 16:30, Silvia Toffanin ricorderà il giornalista e conduttore televisivo.