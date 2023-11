Pino Insegno agguanta Reazione a Catena, Marco Liorni verso L’Eredità

Pino Insegno si accontenta di Reazione a Catena, a presentare L’Eredità sarà Marco Liorni. Contentino per il conduttore, fresco di flop con Il Mercante in Fiera, che può consolarsi con una sua “vecchia ossessione”.

La Rai cede, Pino Insegno la conduzione di Reazione a Catena

Le tesissime trattative tra la Rai e Pino Insegno sembrano finalmente giunte al termine. Il noto conduttore, privato del suo futuro al timone de L’Eredità a causa degli ascolti flop del ritorno de Il Mercante in Fiera, pare sia riuscito a convincere i vertici della tv nazionale a gettargli un osso. A furia di pestare i piedi in terra, l’agente di Insegno Diego Righini sembra sia riuscito ad assicurare al suo assistito la conduzione dell’amato game show Reazione a Catena da giugno a dicembre 2024. “Se la Rai accetterà questa proposta, allora non ci saranno conseguenze.” -ha affermato Righini- “Altrimenti ci faremo sentire nelle sedi competenti”.

Secondo Giuseppe Candela di Dagospia la Rai ha ceduto, accettando di mettere in mano al conduttore un programma a lui molto gradito, una sorta di “vecchia ossessione”. Non finisce qui comunque per Pino Insegno, che non ha intenzione di restare fermo fino a giugno: “Dovrebbe ottenere la conduzione di una serata evento (in tema di celebrazioni) su Rai 1 e un programma radiofonico su Radio Rai”.

Marco Liorni si consola, a lui la conduzione de L’Eredità

L’attuale conduttore di Reazione a Catena, Marco Liorni, dovrà quindi farsi da parte per far spazio a Pino Insegno: “Marco Liorni avrebbe continuato volentieri il suo impegno, forte anche dell’allungamento fino a dicembre e degli ascolti record”. Ciononostante, la fiducia nei confronti di Liorni pare essere molta, al punto che la Rai pare disposta a premiare i suoi risultati affidandogli proprio la conduzione de L’Eredità. Il suo nome è gradito sia a Rai Pubblicità che alla casa di produzione del game show, Banijay, che ha già dato l’ok per la sua candidatura.