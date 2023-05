Le città con il clima migliore, la classifica in Italia

È possibile vedere la classifica delle città con il clima migliore in Italia, soffermandosi sulle prime dieci.

L’ambiente e la natura sono tematiche su cui ci si sofferma ogni giorno e in maniera sempre più dettagliata. È dunque possibile vedere la classifica delle città con il clima migliore in Italia.

Andiamo a scoprire quali sono le prime dieci.

Classifica città con il clima migliore in Italia

Molto spesso, tra metà e fine anno, vengono stilate classifiche molto particolari, da quelle più trafficate a quelle più inquinate. In questa occasione ci si sofferma sulla lista dei comuni con il clima migliore in Italia. L’analisi è stata effettuata da IlMeteo.it, su richiesta del Corriere della Sera, rispondendo a 14 indicatori. Questo ha portato alla relazione di una classifica sulla vivibilità climatica.

Stando a quanto detto da Lorenzo Tedici, responsabile del sito, i centri che nell’anno passato (nel 2022) hanno presentato il miglior clima sono disposti su tutto il territorio, ma a vincere sono soprattutto le città ubicate in riva al mare o in collina.

Di seguito la classifica:

Macerata Savona Matera Brindisi Bari Genova Sondrio Barletta Campobasso Ancona

La maggior parte si trova nel sud Italia, ben tre in Puglia, ovvero Brindisi, Bari e Barletta. A completare il meridione anche Campobasso e Matera. Nella zona centrale della penisola ci sono Ancona e Macerata (entrambe nelle Marche), con quest’ultimo che conta un balzo in prima posizione. Per il nord ecco Genova, Savona e Sondrio.

Indietro in classifica le grandi città: Napoli è 17°, nel 2021 contava addirittura la 93° posizione. Palermo è al 32° posto, con Roma al 43° posto. Milano si trova al 75° posto, poco più in là Firenze. Male Torino e Bologna, rispettivamente 86esima e 94esima.

Una classifica ben definita, che mostra anche quanto le città piccole e medio-piccole possano contare un clima qualitativamente migliore, a differenza invece delle “big”, come Roma, Milano e Torino. Le prime due si dimostrano molto inquinate e trafficate, presentando non pochi problemi.

LEGGI ANCHE: Città italiane più inquinate: la classifica stilata da Legambiente.