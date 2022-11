Mattia Binotto, chi sono moglie e figli?

Mattia Binotto è un ingegnere attivo in F1, che è stato per molti anni in Ferrari. Ma chi sono moglie e figli?

Mattia Binotto è un ingegnere e dirigente sportivo italiano. Ingegnere motorista della Ferrari dal 1995, dal 2019 è stato team principal della scuderia fino a che a fine 2022 è stato spinto a lasciare il team.

Moglie

La moglie di Mattia Binotto si chiama Sabina e i due stanno insieme da diversi anni.Di lei si sa davvero poco, se non che ha sempre seguito in incognito il marito in quella che è stata la sua carriera in Ferrari e in F1 in generale.

Figli

Binotto e Sabina insieme hanno avuto due figli. Il primogenito è Marco, schivo alle telecamere e che si sa solo essere uno studente universitario. La secondogenita della coppia è invece Chiara, studentessa delle superiori. Entrambi appaiono raramente in pubblico assieme al padre e sono molto schivi in merito alla loro vita personale.

Binotto e la Ferrari

Dopo alcuni anni trascorsi in Ferrari, Mattia Binotto lascerà il team. La scelta di escluderlo deriverebbe però, in particolare, dal fatto che da circa quattro anni il progetto della Ferrari di lottare per il titolo non si sarebbe concretizzato.

La Ferrari anche quest’anno, nonostante un inizio di stagione che pareva promettente, alla fine non è riuscita ad incidere motivo per cui Binotto è stato il primo ad essere messo in discussione.