Servizio Civile Digitale 2023: cos’è, come funziona e requisiti

Servizio Civile Digitale 2023: c’è ancora tempo ma non tanto per presentare la domanda di partecipazione. L’esperienza può essere fatta dai giovani che rientrano in una fascia d’età. Dunque, ancora un’altra possibilità per fare esperienza per i giovani.

Servizio Civile Digitale 2023: cos’è

Il “Servizio civile digitale” prevede 4.629 posti di operatore volontario per 213 progetti, della durata di 12 mesi. Si tratta, dunque, di un programma di volontariato rivolto ai giovani per colmare il divario di competenze digitali dei cittadini, in particolare degli anziani, al fine di favorire un uso corretto e consapevole delle nuove tecnologie, del web e dei dispositivi elettronici. Si tratta di un ramo di Servizio Civile Universale introdotto nell’ambito della Missione 1 del PNRR, riferita alla “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”.

Come funziona e requisiti

Il primo requisito è senza dubbio l’età: possono presentare domanda i giovani dai 18 ai 28 anni. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato entro le ore 14:00 del 28 settembre 2023. Poi, bisogna essere cittadino italiano o cittadino di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea ovvero di un Paese extra Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia; non aver riportato una condanna in Italia o all’estero e bisogna aver fatto nessun’altra volta quest’esperienza.

