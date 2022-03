Chi è Francesca Mannocchi: reportage, Ucraina, marito, figli, malattia

Francesca Mannocchi è una giornalista, specializzata in politica estera, che sta raccontando giornalmente quando accade con la guerra in Ucraina.

Chi è Francesca Mannocchi

Francesca Mannocchi, nata nel 1981 a Lugano (in Svizzera) è una giornalista specializzata in politica estera. Laureatasi in Storia del cinema, è diventata una giornalista freelance collaborando con testate come L’Espresso, Internazionale, Rai3, SkyTg24, La7 (più volte, ad esempio, è stata chiamata al programma Piazzapulita di Corrado Formigli). Nella sua carriera, però, ha avuto modo di collaborare con emittenti internazionali come Al Jazeera English, The Guardian e The Observer.

Oltre a raccontare il conflitto scoppiato in Ucraina, Francesca Mannocchi si è distinta negli anni passati anche per reportage riguardanti l’Afghanistan e la Siria.

Premi

Nel 2015 Francesca ha vinto il premio Giustizia e verità nel 2015 per il suo servizio di inchiesta riguardante il traffico di migranti e la situazione delle prigioni libiche; nel 2015 vinse anche il Premiolino.

Marito e figli

Francesca Mannocchi è sposata con Alessio Romenzi, ex operaio siderurgico alla Thyssen-Krupp di Terni che in un secondo momento, trasferitosi a Gerusalemme, è diventato un importante fotografo di guerra. La giornalista ha un figlio di nome Pietro.

Malattia

Francesca Mannocchi, in un’intervista all’Espresso, ha raccontato anche qualcosa sulla sua malattia: la sclerosi multipla. “La sclerosi mi ha insegnato un nuovo modo di sorridere”- ha dichiarato nell’intervista al settimanale – e La medicina la definisce una malattia potenzialmente disabilitante del cervello e del midollo spinale, il sistema nervoso centrale, per intenderci”