Burrasca di fine estate: cos’è? Quando e dove arriva

Burrasca di fine estate mette in allarme molti vacanzieri italiani che hanno programmato le propri ferie nelle prossime settimane. Gli esperti mettono in allerta per il potente ciclone che è in arriva in Italia.

Burrasca di fine estate: cos’è?

In questi giorni gli esperti del meteo parlano di burrasca di fine estate. Secondo ilmeteo.it è in arrivo “un potente ciclone, posizionato sul Nord Atlantico, potrebbe inviare un fronte temporalesco verso l’Europa, investendo poi in pieno anche il nostro Paese”. Dunque, gli italiani/vacanzieri si devono preparare a un cambio repentino del meteo che già sta spaccando il Paese in due.

Quando e dove arriva

“Dovremo resistere altri 5 o 6 giorni, perché tra il 25 e 26 agosto potrebbe arrivare la classica burrasca che spazzerà via l’estate o almeno il caldo esagerato di questi periodi”, a lanciare l’allarme è stato Fabio Pauselli di Umbria Meteo. Tuttavia, negli ultimi dieci giorni di agosto è prevista un’altra intensa ondata di calore “che sarà comunque meno forte di quella che abbiamo subìto a luglio”.

Secondo ilmeteo.it tra il “24-25 Agosto, la burrasca potrebbe investire in pieno anche l’Italia. Visti i forti contrasti termici ed igrometrici previsti (caldo ed umido preesistente portato dall’anticiclone africano Nerone), il pericolo maggiore riguarderebbe, almeno con i dati attuali, le regioni del Centro Nord: le correnti fresche in ingresso sarebbero in grado di provocare temporali violenti, con elevato rischio di grandinate e locali nubifragi come purtroppo la cronaca anche recente ci insegna“.

