Davide Vigo e Alberto Balocco, i funerali il 29 agosto dalle 15.30

Lutto cittadino a Fossano, paese in cui saranno celebrati funerali di Alberto Balocco, imprenditore e re dei dolci, e dell’amico manager Davide Vigo. I due sono venuti a mancare venerdì 26 agosto, uccisi da un fulmine mentre erano in mountain bike sulla strada dell’Assietta in valle Susa.

Davide Vigo e Alberto Balocco, funerali il 29 agosto dalle 15.30

Lunedì 29 agosto a partire dalle 15,30 si celebreranno i funerali di Alberto Balocco, imprenditore, e dell’amico Davide Vigo, uniti dal crudele destino di essere stati uccisi da un fulmine mentre erano in mountain bike sulla strada dell’Assietta in valle Susa.

I funerali sono prevista per le 15.30 e il corteo funebre a Fossano partirà dall’abitazione della famiglia Balocco. In questi giorni, in segno di riconoscenza e rispetto sono stati rimandati anche alcuni eventi in città. “La nostra provincia piange un fuoriclasse dell’imprenditoria – scriveva due giorni fa in una nota l’Unione Industriale di Cuneo – e l’improvvisa scomparsa di Alberto Balocco ci lascia sgomenti: rivolgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia che, a poco più di un mese dalla dipartita del papà Aldo, perde una persona di grande umanità, marito e padre amorevole, oltre che un imprenditore visionario”.

Chi era l’imprenditore dei dolci

Alberto Balocco, imprenditore nato a Fossano nel 1966 in provincia di Cuneo, era conosciuto per essere amministratore delegato dell’industria Balocco, dove lavora anche Alessandra Balocco, sua sorella. Lascia la moglie Susy e tre figli. nato ain provincia di Cuneo, era conosciuto per essere, dove lavora anche Alessandra Balocco, sua sorella. Lascia la moglie Susy e tre figli.