Denzel Washington è Annibale per Netflix: polemica in Tunisia

Denzel Washington sarà il generale cartaginese Annibale in una nuova serie tv targata Netflix. La notizia però ha generato numerose polemiche in Tunisia.

Denzel Washington è Annibale per Netflix

Netflix ha annunciato l’inizio delle riprese nel 2024 della serie tv sul generale cartaginese Annibale, famoso per le sue vittorie durante la Seconda guerra punica contro Roma. Ad interpretare il protagonista sarà l’attore Denzel Washington. Tuttavia, la notizia ha fatto infuriare molti in Tunisia.

Polemica in Tunisia

Addirittura le polemiche che sono scoppiate dopo l’annuncio sono arrivate anche nel Parlamento della Tunisia con la deputata Yassine Mami che ha interrogato il ministro Hayet Ketat Guermazi sul progetto Netflix. “Non abbiamo informazioni sul contenuto. C’è il rischio di falsificare la storia“, ha detto. “Il Ministero dovrebbe prendere posizione sull’argomento.” Per Mami, che è anche presidente della commissione Turismo, Cultura e Servizi, si tratta di “difendere l’identità tunisina” e ascoltare “le reazioni della società civile”. “È finzione, è un loro diritto. Annibale è un personaggio storico, anche se siamo tutti orgogliosi che sia tunisino… Cosa potremmo fare?” ha affermato il Ministro della Cultura. “Ciò che mi interessa è che girino anche solo una sequenza in Tunisia e che questa venga menzionata”, ha aggiunto. “Vogliamo che la Tunisia torni ad essere una piattaforma per il cinema straniero”. C’è pure una petizione, per ora firmata da 1.300 persone, che invita Netflix ad “annullare il suo pseudo-documentario”.