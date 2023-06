America, tornado causa blackout: voli cancellati nella zona sud-est

Alcuni paesi ne risentono maggiormente, come l'America in cui si è verificato un tornado che ha generato un blackout.

Il cambiamento climatico non è più qualcosa di raro, ma è ormai parte dei nostri giorni. Alcuni paesi ne risentono maggiormente, come l’America in cui si è verificato un tornado che ha generato un blackout.

Questo ha portato alla cancellazione di diversi voli.

Tornado in America, causato un blackout

Gli Stati Uniti d’America sono spesso vittime di eventi catastrofici e la natura “scherza” molte volte con questa parte del mondo. Nelle ultime ore si è verificato un tornado nella zona Sud-Est e Centro-Ovest del paese, che ha portato anche alla cancellazione di moltissimi voli. Vittime di questa situazione sono i seguenti aeroporti: LaGuardia, Newark, John F. Kennedy (zona New York), l’Hartsfield-Jackson International Airport ad Atalanta e l’O’Haire Airport di Chicago. Più di 6000 voli cancellati.

Le forti tempeste, portate dal tornado, hanno colpito le aree est, sud-est e centro-over degli USA. Gli aeroporti e le compagnie aeree sono stati così costretti a cancellare i voli, poiché non avrebbero garantito un viaggio tranquillo e sicuro. Altri invece sono stati posticipati, anche se non c’è la certezza che possano partire.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Il National Weather Service ha invece comunicato che le tempeste son previste anche per i prossimi giorni e che potrebbero causare allagamenti della parte est del paese e dovrebbero, verosimilmente, spostarsi nella zona nord. Oltre a danni e fastidi, si registrano anche quattro decessi tra Arkansas, Georgia e Indiana, Nell’Ohio le tempeste hanno invece portato all’interruzione dell’energia elettrica, colpendo ben 400.000 edifici, tra appartamenti ed aziende.

Una situazione in costante monitoraggio, che sta però preoccupando moltissimi stati dell’America, alcuni dei quali lottano per sopravvivere e per non subire danni irreparabili. Nelle prossime ore si avranno novità per quanto riguarda i tanti viaggi annullati e posticipati, nella speranza che il paese sappia affrontare l’ennesimo problema.

LEGGI ANCHE: Usa, oltre 50 milioni di americani sotto minaccia tornado.