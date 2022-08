Piero Angela, funerali in Campidoglio: aperta la camera ardente. Come seguire la diretta tv

Piero Angela, funerali: il 16 agosto è il giorno dell’ultimo saluto al divulgatore scientifico. La camera ardente è stata aperta nella mattinata e tutti coloro che vorranno potranno portare il proprio ultimo saluto fino alle 19.

Piero Angela, funerali in Campidoglio: aperta la camera ardente

L’addio definitivo a Piero Angela è iniziato nella mattinata del 16 agosto a Roma al Campidoglio. La famiglia del divulgatore scientifico è arrivata poco dopo le 10: presenti la moglie Margherita Pastore e i figli Alberto e Christine.

Centinaia di persone attendono in fila in piazza del Campidoglio per rendere omaggio alla salma. La camera ardente sarà aperta al pubblico fino alle 19. Arrivati anche la presidente e l’amministratore delegato della Rai, Marinella Soldi e Carlo Fuortes.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha accolto il feretro di Piero Angela. Il primo cittadino ha commentato così: “Lascia un’eredità straordinaria. Ha fatto conoscere la scienza e il valore scientifico a milioni di italiani.

Roma gli è grata, ha spiegato in modo dolce e gentile la conoscenza. Bellissimo il suo messaggio: ‘C’è da unire il Paese rimanendo fermi sulle proprie convinzioni'”.

“Il 16 agosto, in concomitanza dei funerali che si svolgeranno a Roma ho proclamato una giornata di lutto cittadino per la scomparsa di Piero Angela. Un grande torinese che merita il massimo degli onori per quello che ha dato a Torino e all’Italia”.

Lo annuncia via Twitter il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

Come seguire la diretta tv

Dalle 11:30 alle 19 sarà allestita la camera ardente nella Sala della Protomoteca. A seguire saranno celebrate le esequie con cerimonia laica. Ci sarà la diretta dalle 11.15 alle 12.30 su Rai 1, una diretta a cura del Tg1, condotta da Giorgia Cardinaletti, per seguire le varie fasi della cerimonia funebre.

Inoltre, probabilmente nel corso della giornata si apriranno vari collegamenti e ricordi per Angela, ad esempio è facile immaginare che nel corso de La Vita in Diretta Estate verrà dedicato ampio spazio alla figura del divulgatore.