Piero Angela, chi era: vita privata, figli, salute, programmi e libri del divulgatore scientifico

Piero Angela è stato il padre dei divulgatori scientifici in televisione. Ha ispirato tante generazioni con i suoi programmi culturali, a partire da suo figlio che ha seguito le sue orma. All’età di 93 anni la sua vita si è spenta.

Piero Angela, chi era: vita privata e figli

Piero Angela è nato a Torino il 22 dicembre 1928 ed è morto nella notte del 12 agosto 2022. Tra le sue prime passioni da piccolo c’è la musica ed infatti all’età di 7 anni anni inizia prendere lezioni di pianoforte.

Non si è mai laureato ma gli sono state state conferite 8 lauree Honoris Causa. Nel 2018 è stato premiato come Torinese dell’anno 2017 per aver “rappresentato lo stile torinese dell’impegno e della passione per il lavoro (…) attraverso un linguaggio accurato ma comprensibile e soluzioni innovative di comunicazione che hanno rivoluzionato il mondo della divulgazione scientifica”.

Ha sposato Margherita Pastore, una ex ballerina di danza classica ed insieme hanno avuto due figli: Alberto Angela e Christine.

Ha dichiarato a proposito del primo incontro con sua moglie: “C’è stato proprio il colpo di fulmine! Lei, però, in quel momento era alla Scala, era una danzatrice, e gli stessi insegnanti pensavano che avrebbe avuto una grande carriera”. Ha poi raccontato in un’intervista successiva: “Ci siamo conosciuti alla festa di un’amica: lei aveva 18 anni, io 25, mi misi al pianoforte e la conquistai. Era all’ultimo anno alla Scala, con un grande avvenire.

Ci siamo sposati, abbiamo avuto subito i figli di cui siamo felicissimi: ho il senso di colpa di averne interrotto la carriera“.

Piero Angela: salute

In una recente intervista rilasciata ai giornalisti de Il Messaggero, aveva rivelato di soffrire a causa di una alterazione molto comune a carico dell’apparato muscolo-scheletrico. La malattia a cui si riferisce è, infatti, la discopatia, come lo stesso Angela ci svela con le sue parole: “Sono con un piede nella fossa e uno sulla saponetta.

Quando sono in piedi ho più di 90 anni, soffro di discopatia. Ma quando sono seduto ne ho 45″.

Riguardo invece la morte, il divulgatore condivise un pensiero in un’intervista: «Da quando ho compiuto 90 anni, molti me lo chiedono: per me, è una grande scocciatura, è mancanza di vita. Se ci pensate, noi moriamo ogni notte quando ci addormentiamo. Quello che però ci turba davvero è la sofferenza, fisica o psicologica: ognuno di noi si augura una buona morte.

Penso sempre a un detto di Leonardo: “Così come una buona giornata porta a un buon dormire, una vita spesa bene porta a un buon morire”».

Programmi e libri del divulgatore scientifico

Tanti i programmi ideati e condotti da lui ed insieme al figlio. Nel ’71 conduce Destinazione Uomo, mentre esattamente 10 anni dopo comincia la sua esperienza con Quark. Ci saranno poi tantissime altre trasmissioni, come Il pianeta dei dinosauri, Viaggio nel cosmo e Ulisse – il piacere della scoperta

Inoltre, aveva scritto anche diversi libri, sempre di carattere divulgativo: Nel cosmo alla ricerca della vita (1980); La macchina per pensare (1983); Oceani (1991); La sfida del secolo (2006); Perché dobbiamo fare più figli (con L.

Pinna, 2008); A cosa serve la politica? (2011); Dietro le quinte della Storia.

La vita quotidiana attraverso il tempo (con A. Barbero, 2012); Viaggio dentro la mente: conoscere il cervello per tenerlo in forma (2014); Tredici miliardi di anni. Il romanzo dell’universo (2015); Gli occhi della Gioconda (2016). Nel 2017 ha pubblicato il libro autobiografico Il mio lungo viaggio.

