Irama, Pam Pam Pam: testo e video del nuovo singolo dell’artista

Irama, Pam Pam Pam: arriva il nuov singolo dell’artista dopo il successo ottenuto per due anni consecutivi sul palco del Festival di Sanremo. In questi mesi, inoltre, il cantante è impegnato con il suo tour in giro per l’Italia.

Irama, Pam Pam Pam: testo

Irama è in tour 2022 in giro per l’Italia a portare la sua musica e le sue canzoni. Le date de suoi concerti si sviluppane tra i mesi di aprile e settembre 2022.

Dopo due partecipazioni consecutive a Sanremo, arrivano i live tanto attesi. Dopo un totale di 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, ecco il suo nuovo singolo dal titolo PamPamPamPamPamPamPamPam.

Quando mi chiama sono in jakuzy

Mi dice arrivo

Le dico uh si

Quanto mi costa

Quanti ne butti

Dice che figo

Mentre si muove fa

Ram-pam pam pam pam pam pam pam pam

pam pam pam pam pam pam

Pam pam pam pam pam pam pam pam

pam pam pam pam pam

Mentre si muove fa

Pam pam pam pam pam pam pam pam

pam pam pam pam pam

Lo muove e fa

Pam pam pam pam pam pam pam

Lei lo muove e fa

Pam pam pam pam pam pam pam pam

pam pam pam pam pam

Quando lo muove fa

Ehy

Corro per la strada con i lupi

Cerco questa fama come groupie

Baby resta ancora due minuti

Ehy

Basta che dopo non mi saluti

Quando siamo ubri balliamo sui muri

Lo facciamo come due perfetti sconosciuti

Baby sai che tu mi, tu mi lasci i buchi

Ma dopo li cuci cuci cuci

Cerco la calma ma tu non mi aiuti

Mentre mi guarda e siamo già nudi

Cosa ne dici se restiamo muti

Se dopo mi scrivi, manda i saluti

A una Colombiana che muove il suo booty

A un’Italiana con quegli occhi scuri

A un’Africana che spero mi giuri

Che almeno un po’ mi ama e che il cielo mi aiuti

Se tutto fa

Ram-pam pam pam pam pam pam pam pam

pam pam pam pam pam pam

Pam pam pam pam pam pam pam pam

pam pam pam pam pam

Mentre si muove fa

Pam pam pam pam pam pam pam pam

pam pam pam pam pam

Lo muove e fa

Pam pam pam pam pam pam pam

Il video del nuovo singolo dell’artista

Nel canzone e nel video sono chiari lo stile latino e il ritmo coinvolgente, molto più rapido, elettronico e sensuale.

