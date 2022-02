Perché stasera non c'è Il Cantante Mascherato viene sospeso per mandare in onda una puntata di una fiction.

Perché stasera non c’è Il Cantante Mascherato: il programma musicale condotto da Milly Carlucci viene sospeso anche se ufficialmente non viene spiegato il motivo. Al suo posto va in onda una fiction.

Perché stasera non c’è Il Cantante Mascherato

Il Cantante Mascherato non sarà in onda stasera venerdì 25 febbraio con la terza puntata della terza edizione sempre condotta da Milly Carlucci. Al posto del programma musicale andrà in onda 21:35 anche l’episodio Il Covo di Vipere de Il Commissario Montalbano.

Il programma condotto da Milly Carlucci tornerà in onda venerdì 11 marzo in quanto il 4 marzo era già previsto uno stop per un omaggio a Lucio Dalla.

Anche la Rai sui suoi profili social ha comunicato il cambio di programma senza però spiegare o specificare la motivazione. Probabilmente in un momento delicato e triste, per la guerra scoppiata in Ucraina, per rispetto ha deciso di non mandare in onda un programma si musicale ma anche leggero e divertente.

Il programma musicale e di spettacolo “Il cantante mascherato” è tornato su Rai1 venerdì 11 febbraio alle 21.35. In tutti sono previste sei prime serate condotte da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico.

Non si sa se il numero delle puntate rimarrà lo stesso dopo il doppio rinvio, anche se quello del 4 marzo era già previsto.

LEGGI ANCHE: Il cantante mascherato 2022: quando inizia, maschere, giuria, cast