Jeremy Renner torna a camminare dopo il brutto incidente: virale il video della riabilitazione

Jeremy Renner sta reagendo dopo il brutto incidente avvenuto ad inizio del 2023. Nelle ultime ore è stato condiviso un video in cui si vede l’attore camminare su un tapis roulant. Il filmato è diventato presto molto virale sui social.

Jeremy Renner torna a camminare dopo il brutto incidente

Jeremy Renner sta reagendo dopo il brutto incidente. L’attore era in gravissime condizioni dopo essere stato investito dal suo stesso gatto delle nevi mentre puliva i vialetti di casa sua e dei suoi vicini a Reno, in Nevada. Dall’inizio del suo ricovero ospedaliero, Renner si è già sottoposto a due interventi chirurgici per curare le ferite riportate, tra cui trauma toracico da corpo contundente e lesioni ortopediche”. Nelle ultime ore è stato condiviso un video in cui si vede l’attore camminare su un tapis roulant.

Prima ancora, invece, la star di Hollywood aveva pubblicato un altro breve filmato in cui si vedeva soltanto la sua gamba destra sottoposta a stimolazioni elettriche, accompagnata dalla didascalia: “Allenamento con stimolazione elettronica e rafforzamento muscolare”. L’incidente gli ha causato la rottura di più di trenta ossa. “Queste più di 30 ossa rotte guariranno e diventeranno più forti, proprio come diventano più forti l’amore e il legame con la famiglia e gli amici”, aveva scritto sui social qualche tempo fa.

Virale il video della riabilitazione

Il video della sua riabilitazione ha avuto diverse condivisioni sui social e nelle ultime ore è diventato molto virale. Segno dell’affetto degli addetti ai lavori e dei tanti suoi appassionati che lo hanno apprezzato in diversi film di successo. Nel video si sente una voce in remotoche spiega che Jeremy sta compiendo tutto il “movimento della camminata mentre lo stesso Renner ha confermato di percepire solo il 40% del suo peso”.

