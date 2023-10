Mister Pella Pazzo, chi era il Tiktoker morto a 40 anni

Mister Pella Pazzo era un tiktoker napoletano molto conosciuto, che si è spento all’età di 40 anni.

Mister Pella Pazzo era un tiktoker napoletano molto conosciuto sui social. Un malore, però, lo ha stroncato. Il suo vero nome era Lorenzo Della Femine e si è spento all’età di 40 anni. Conosciuto sui social come “Misterpellapazzo”, è morto mentre stava giocando con suo figlio nei pressi della sua abitazione ad Acerra, quando ha sentito un forte dolore al petto. Dopo il malore è stato trasportato d’urgenza in ambulanza alla clinica Villa dei Fiori di Acerra, ma purtroppo i soccorsi non sono bastati a salvarlo.

Malattia

Mister Pella Pazzo, già qualche giorno prima della sua morte, aveva fatto preoccupare il suo milione e mezzo di seguaci. Era stato proprio lui a spiegare, in un video sui social, che il ricovero si era reso necessario per un malore causato dai tanti farmaci assunti nell’ultimo periodo. Il Tiktoker aveva da poco scoperto, infatti, di soffrire di labirintite.

I funerali di Mister Pella Pazzo si terranno martedì 3 ottobre alle 19 nella chiesa di Maria Santissima Annunziata di Licignano a Casalnuovo di Napoli.

Moglie e figli

Il tiktoker lascia la moglie – con la quale stava insieme da 24 anni – e tre figli.