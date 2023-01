Pendolari, il nuovo singolo di Shade: testo e video

Il 2023 inizia bene anche per Shade, che ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo Pendolari. Il rapper torinese ha raccontato il senso del titolo che ha ben due significati, spiegando anche come è nata questa canzone.

Online da pochi giorni, la canzone ha riscosso un buon successo e ci si attende un ulteriore salto.

Pendolari, testo del nuovo singolo di Shade

Dopo diverso tempo, Vito Ventura – nome dell’artista di Torino – è tornato in grande stile, studiando il testo e dando un significato forte anche al titolo.

Il titolo “Pendolari” vuole infatti far riflettere – attraverso una metafora – sul doppio senso: una persona che si ritrova a fare da pendolare per motivi lavorativi e scolastici, una persona innamorata che viaggia per legarsi di nuovo alla propria amata.

Di seguito il testo del brano:

Mi sento un coglione se canto lo sai

ma se vuoi le note, fanculo le avrai

però ti ho avvertita, Baby don’t cry

ho passata una vita a fare freestyle

per questo momento di resa dei conti

tagliamo corto per tagliare i ponti

e mi sferri dei colpi

Guardo Netlifx sul display, Peter bacia Mary Jane

ma noi siamo solo due tra tanti

Fuorilegge come un rave

fammi a pezzi come O.J.

ti prego non usare i guanti

Hai presente i pendolari di sera

che ritornano a cena su una statale piena

occhi grigi dietro vetri oscurati

dentro un mare di luci

senza più una sirena

e benvenuta nell’ansia peggiore

ormai la conosco, le ho dato il tuo nome

ho tanti pensieri che posso riassumerli

in poche parole

che forse ho l’anima del pendolare

di chi sa sempre da chi ritornare

come una stella polare mi guidi anche senza brillare

Non chiedermi nulla, non so che direi

che sento i pensieri in ritardo, delay

di lei mi rimangono, lei qui sul letto e qualche litigio

per un like sospetto

Buchi l’Ozono con il tuo sorriso

tossico come lo Zoo di Berlino

la verità è che eravamo belli

anche rotti, anche a pezzi come Jack & Sally

Guardo Netlifx sul display, Peter bacia Mary Jane

ma noi siamo solo due tra tanti

la mia stella è in fase REM, dorme bene nel Big bang

mi guida ancora dopo anni

Hai presente i pendolari di sera

che ritornano a cena su una statale piena

occhi grigi dietro vetri oscurati

dentro un mare di luci

senza più una sirena

e benvenuta nell’ansia peggiore

ormai la conosco, le ho dato il tuo nome

ho tanti pensieri che posso riassumerli

in poche parole

che forse ho l’anima del pendolare

di chi sa sempre da chi ritornare

come una stella polare mi guidi anche senza brillare

Come se fosse un vero e proprio viaggio, per sentirsi a casa.

Il video della canzone