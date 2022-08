Minions 2, la Cina censura il film modificando il finale: ecco cosa cambia per il film d’animazione

Minions 2 in Cina è stato censurato nella parte finale. Addirittura c'è stata un'aggiunta che fa durare 1 minuto in più la versione cinese.

Minions 2 in Cina è stato censurato nel finale: dai social e dal web ci si è accorti di un’aggiunta nella versione cinese. Tante sono state le polemiche ma come sempre i film internazionali che arrivano in Cina vengono vagliati da una giuria.

Minions 2, la Cina censura il film modificando il finale

Polemiche per il film d’animazione “Minions: The Rise of Gru”. In Cina infatti, come spesso accade, è stato modificato il finale.

Non tutti i film arrivano in Cine e quelli che hanno il lascia passare, vengono sottoposti a una giuria che decide se il contenuto sia adatto o meno.

DuSir, un autore di recensioni di film online con 14,4 milioni di follower, ha notato che la versione cinese dura un minuto in più rispetto a quella internazionale. “Siamo solo noi che abbiamo bisogno di una guida e di cure speciali per paura che un cartone animato ci possa corrompere?”, ha commentato in un post pubblicato nei giorni scorsi.

Cosa cambia per il film d’animazione

Il secondo capitolo del film d’animazione Minions ha avuto un grande successo in Cina. Tuttavia, dai post e dagli screenshot del film condivisi su Weibo, la nota piattaforma di microblogging cinese, si è scoperto che c’è un’aggiunta che mostra come Willy Krudo (in originale Wild Knuckles) un personaggio principale del film, è stato catturato dalla polizia e ha scontato 20 anni di carcere. Si legge inoltre che Gru, un co-cospiratore di Krudo, “è tornato dalla sua famiglia” e “il suo più grande traguardo è essere il padre delle sue tre ragazze“.

Nella versione internazionale, mostrata anche nei cinema del nostro Paese, il film termina con Gru e Willy Krudo che se ne vanno via insieme coi Minion dopo che quest’ultimo ha finto la propria morte per sfuggire alla cattura.

LEGGI ANCHE: “Buongiorno Papà”, su Canale 5 il film con Raoul Bova