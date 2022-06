Meteo prossima settimana, che tempo fa? Caronte porta il caldo infernale

Le previsioni del meteo per la prossima settimana: che tempo fa? Continua l'ondata di caldo portata da Caronte, temperature fino ai 40°C.

Meteo, le previsioni per la prossima settimana: l’anticiclone Caronte porta temperature record. Continuano le ondate di caldo asfissiante in tutto il paese. Il Sud è rovente: si attendono temperature fino ai 40°C.

Che tempo fa la settimana prossima? Le previsioni del meteo per i prossimi giorni, secondo Meteo.it, non sono molto ottimistiche. Secondo gli esperti continueremo a subire l’influenza di Caronte, il terzo anticiclone africano di questa stagione dopo Hannibal e Scipione.

L’avanzata di Caronte porterà ad ulteriori aumenti di temperatura su tutta l’Italia: anche la fine di giugno sarà caratterizzata da un caldo estremo ed asfissiante. Unica novità sono i possibili, forti temporali, che potrebbero diventare più probabili con l’aumentare del calore.

In generale sono previste temperature altissime in ogni parte d’Italia, con punte massime a Roma e Firenze di 39°C nei prossimi giorni. Al Centro-Sud e nelle isole la situazione è ben peggiore: si attendono picchi fino ai 40°C, con massime anche attorno ai 43-44°C nell’entroterra della Sardegna e della Sicilia.

Nel resto del paese, la media diffusa si assesta attorno ai 35-36°C.

Le previsioni per lunedì 27 e martedì 28 giugno

Lunedì 27 giugno sarà caratterizzato da tempo sereno e stabile su tutto il paese. Dopo una mattina soleggiata, dovrebbero formarsi diverse nubi nel pomeriggio sulle zone alpine, con qualche temporale sulle Alpi Occidentali. Bassissimo rischio di rovesci sul resto dell’Italia, dove dovrebbe dominare il sereno.

Per quanto riguarda invece martedì 28 giugno, dovrebbe arrivare un po’ di frescura nel Nord Italia, dove ci saranno temporali diffusi.

Questa breve parentesi di intensi rovesci dovrebbe alleviare il caldo intenso delle ultime settimane, portando a una leggera diminuzione della temperatura. Si prevedono temporali in Liguria, sulle Alpi Occidentali e Orientali e in generale nel Nord-Ovest del paese. È inoltre alto il rischio di venti forti e grandinate. Per quanto riguarda il resto del paese, si continuerà a sopportare un caldo intenso, soprattutto nel Sud-Italia.