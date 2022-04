Maria De Medeiros, chi è l’attrice: da Quentin Tarantino a Napoli

Chi è Maria De Medeiros, attrice e cantante portoghese in scena insieme a Mauro Gioia al Teatro Trianon Viviani con lo spettacolo musicale Ossessione Napoletana. È nota in Italia soprattutto per aver recitato in Pulp Fiction, film cult di Quentin Tarantino.

Maria De Medeiros, chi è l’attrice e cantante portoghese: vita e carriera

Nata a Lisbona il 19 agosto 1965, Maria De Medeiros è una poliedrica artista portoghese. Ha 56 anni e nel corso della sua carriera ha lavorato come attrice in Europa e negli Stati Uniti, reinventandosi anche come cantante e regista.

In Italia è nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Fabienne, fidanzata di Butch Cassidy in Pulp Fiction, premiato film cult diretto da Quentin Tarantino. Nel corso della sua carriera ha recitato in ben 55 pellicole, tra cui Honolulu Baby (2001) di Maurizio Nichetti, Il resto di niente (2004) di Antonietta De Lillo e Pollo alle prugne (2011) della giornalista e fumettista Marjane Satrapi. Ha inoltre pubblicato tre album come cantante e diretto sei film. In passato De Medeiros ha diretto Stefano Accorsi in Capitani d’Aprile, film che racconta il colpo di stato in Portogallo del 25 aprile 1974.

Il suo ultimo film da regista risale al 2004, Mathilde au matin.

De Medeiros a teatro con Mauro Gioia in Ossessione Napoletana

Maria De Medeiros accompagna sul palco Mauro Gioia nello spettacolo musicale Ossessione Napoletana. Da venerdì 8 a Domenica 10 aprile, i due attori mettono in scena uno show inedito scritto da loro, il primo diretto dall’artista portoghese in Italia. De Medeiros e Gioia si esibiranno a Napoli al Trianon Viviani, il Teatro della Canzone Napoletana.