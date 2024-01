Mew da Amici 23 ad X-Factor, un nuovo talent show per la cantante?

Il futuro di Mew, dall’addio ad Amici 23 al possibile approdo ad X-Factor. Secondo alcune indiscrezioni e teorie del web, la giovane cantante potrebbe riprovare a lanciarsi nel mondo della musica partecipando ad un altro talent show.

Mew passa da Amici 23 ad X-Factor? Tutte le teorie del web

L’esperienza televisiva di Mew tra i banchi di Amici di Maria De Filippi si è conclusa all’improvviso, con un forfait inaspettato. Nonostante fosse molto apprezzata dal pubblico a casa, la giovane cantante ha deciso di ritirarsi dal programma insieme al suo fidanzato Matthew per “motivi personali” non meglio specificati. I suo fan, al momento, non hanno ancora perso le speranze di rivederla in televisione. Secondo alcune voci insistenti che han fatto il giro del web, infatti, Mew starebbe già progettando il suo ritorno sul piccolo schermo, sempre in un talent show. La cantante si starebbe preparando per provare i casting del prossimo X-Factor, un’esperienza che aveva già provato in passato.

Gli indizi su Instagram, cosa è successo?

Al momento non ci sono conferme effettive riguardo queste speculazioni, se non una serie di like sospetti sul profilo Instagram dell’artista. Subito dopo l’addio ad Amici 23, infatti, Mew ha cominciato a seguire diversi account, tra cui proprio quello di X-Factor. Un indizio importante che non è sfuggito ai fan più curiosi della cantante che ora incrociano le dita nella speranza di poterla rivedere in televisione.