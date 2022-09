Test Medicina 2022, ci provano in 65mila: quanti sono i posti disponibili?

Al via i test di Medicina 2022: quanti sono i posti disponibili? Sono ben 65mila i candidati per la facoltà che si sottoporranno alle prove di accesso. Gli aspiranti dottori dovranno rispondere a 60 quesiti a risposta multipla in 100 minuti.

Test Medicina 2022, partecipano in 65mila: quanti sono i posti disponibili?

Oggi, martedì 6 settembre, hanno inizio i test di ingresso nazionali ai corsi di laurea e di laurea magistrale 2022. I primi a mettersi alla prova saranno i ben 65.378 candidati per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

Quest’anno i posti disponibili per la facoltà sono 15.876 in tutto, 700 in più rispetto all’anno scorso. Di questi, 14.740 sono per i candidati dei paesi UE e non residenti in Italia, mentre 1.136 sono per i candidati dei paesi non UE residenti all’estero. Solo un candidato su quattro, dunque, passerà la prova.

In cosa consiste il test: domande, argomenti, quanto dura la prova

Il test avrà inizio alle ore 13, salvo ritardi da parte dei vari atenei, e sarà composto da 60 quesiti a scelta multipla, con cinque risposte disponibili, da completare entro 100 minuti. Con le nuove direttive del Ministero dell’Università e della Ricerca, l’esame ha cambiato un po’ forma.

Ci saranno meno domande di logica e cultura generale, solo il 15%, con un maggior focus, invece, su quesiti delle discipline caratterizzanti quali biologia, chimica, fisica e matematica. Nello specifico, la prova sarà composta da 4 domande di lettura, 5 di problemi logici, 23 di biologia, 15 di chimica e 13 di fisica e matematica.

LEGGI ANCHE: Test Medicina 2022: date, posti, iscrizioni e come funzionano le graduatorie