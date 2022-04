Isa Barzizza, chi è oggi: età, film, figlia, dove vive l’attrice che stregò Totò

Chi è oggi Isa Barzizza, storica attrice sanremese con una lunga e fortunata carriera nel cinema. Ha lavorato al fianco del grande Totò per moltissimi anni, recitando con lui in ben 11 pellicole. Quanti anni ha? Quali sono i suoi film più famosi? Dove vive oggi? Chi è sua figlia?

Isa Barzizza, chi è la storica attrice italiana, al fianco di Totò in 11 film

Nata a Sanremo il 22 novembre 1929, Luisita “Isa” Barzizza è un volto storico del cinema e dello spettacolo italiano.

Figlia del direttore d’orchestra Pippo Barzizza, si lancia nel mondo della recitazione molto giovane, contro i desideri e le preoccupazioni del padre. Fu l’attore comico Erminio Macaro, a convincere il direttore d’orchestra ad autorizzare il debutto teatrale della figlia, non però senza i dovuti accorgimenti. “Mio padre mi disse ‘va bene, vai a fare l’attrice, se proprio devi, se proprio vuoi.’” -racconta Isa a Mara Venier– “‘Però ti metto dietro la governante’ e non mi mollava un istante.

Mi stava sempre appresso, l’avrei strangolata”.

Nonostante le ansie paterne, negli anni Isa Barzizza riesce a crearsi una grande fama nel teatro. Dopo essersi fatta le ossa in ruoli secondari al fianco di Edoardo De Filippo, Elsa Merlini e Ruggero Ruggeri, inizia a recitare al fianco dello storico attore comico partenopeo Antonio De Curtis, in arte Totò. Condivide il palco con lui in due spettacoli: C’era una volta il mondo nel 1948 e Bada che ti mangio nel 1949.

Barzizza fa il suo esordio al cinema proprio al fianco di De Curtis, con il quale recita in ben 11 occasioni, in film di gran successo al botteghino. Tra questi ricordiamo I due orfanelli, I pompieri di Viggiù, Totò al Giro d’Italia e Totò a colori. Isa recita inoltre in Dove sta Zazà?, Fifa e arena e Adamo ed Eva.

Vita privata: dove vive oggi, figlia, compagno

Oggi Isa Barzizza si è trasferita in Sardegna, nel piccolo comune marittimo di Palau, in provincia di Sassari.

In passato Isa era sposata con il noto regista e sceneggiatore Carlo Alberto Chiesa, padre di sua figlia Carlotta Chiesa. Il loro amore si è purtroppo concluso in modo tragico. Nel 1960 Chiesa è rimasto vittima di un drammatico incidente stradale, morendo poco dopo la corsa in ospedale. Nel 2020, intervistata da Mara Venier negli studi di Domenica In, Isa Barzizza ha raccontato il dolore provocato dall’improvvisa perdita del marito, spiegando di non essere neanche riuscita a salutarlo.

“Facendo un figlio volevo godermelo, non farlo e andare a lavorare.” -racconta l’ex attrice- “Volevo prendermi quei due anni e mezzo, tre anni di pausa, occuparmi della mia bambina, è una cosa che ancora mi emoziona, la sua nascita, e così era previsto. Viceversa un giorno andavamo a festeggiare il nostro decimo anno da quando ci conoscevamo, andammo a Forte dei Marmi, un posto molto amato da Carlo Alberto, e un brutto incidente se l’è portato via.

Di cinema e teatro non se ne è parlato più. Non essendoci più lui, io dovevo stare vicino a mia figlia. Senza nostalgia, tutte le scelte che ho fatto, non ho mai rimpianti”.

In seguito alla morte del marito, decide infatti di rinunciare alla sua carriera cinematografica per dedicarsi completamente alla crescita di sua figlia. Mette in piedi una società di doppiaggio e si reinventa manager e direttrice artistica. In questo periodo si lega sentimentalmente ad Enzo Villoresi, noto costruttore edile.