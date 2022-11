Perché Oggi è un altro giorno non va in onda? Il motivo spiegato in un tweet

Perché Oggi è un altro giorno non va in onda? Tutto spiegato da un tweet, al suo posto una puntata speciale: "Saremo comunque con voi".

Perché Oggi è un altro giorno non va in onda? Il talk show di Serena Bortone è assente dal palinsesto il 17 novembre. Che cosa è successo? È tutto spiegato sulla pagina ufficiale Twitter del programma: “Al suo posto una puntata speciale“.

Perché Oggi è un altro giorno non va in onda: ecco il motivo

Brutte notizie per gli spettatori più accaniti di Oggi è un altro giorno. Oggi 17 novembre l’amato talk show diretto da Serena Bortone non andrà in onda.

Il motivo è uno sciopero Rai in programma fino a venerdì, che fa traballare tutti i palinsesti dei canali nazionali. Tanti i motivi dietro la protesta proclamata da SNAP, il Sindacato Nazionale Autonomo Produzione tv: “Decadimento della qualità del lavoro nel CPTV di Roma minata ed erosa continuamente soprattutto da agenti esterni. Clima di tensione vissuto dal dipendente nello svolgimento delle attività produttive dovuta alla cronica carenza di organico. Fallimento della formazione professionale dei nuovi assunti.

Il mancato riconoscimento del merito e della crescita professionale”.

L’elenco non si chiude qui: “Aberrante gestione delle risorse umane che nega diritti e propina vessazioni; reiterata violazione degli istituti contrattuali che mirano unicamente a penalizzare economicamente il lavoratore; certa e incontrovertibile responsabilità della catena decisionale aziendale in ogni ordine e grado incapace e inadeguata ad assolvere il proprio compito specie in questi ultimi anni”.

L’annuncio su Twitter: “Saremo comunque con voi con una puntata speciale”

La notizia è stata poi confermata anche dal profilo Twitter uf/ficiale di Oggi è un altro giorno. Il breve tweet rassicura il pubblico con la promessa di un episodio speciale al posto della normale programmazione: “A causa di uno sciopero Oggi è un altro giorno non andrà in onda, ma saremo comunque con voi con una puntata speciale. Una “collection” con il meglio delle nostre puntate a Sanremo 2022“. In preparazione del prossimo Festival nel 2023, dunque, il pubblico potrà ripercorrere in compagnia della Bortone i momenti migliori della precedente edizione.