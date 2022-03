Il rapper Fedez in lacrime su Instagram ha annunciato di dover iniziare un percorso per un problema di salute. Ma che malattia ha Fedez?

Il rapper Fedez in lacrime su Instagram. Non per rabbia o per le solite punzecchiate di gossip, ma per un problema di salute. L’annuncio ha stupito tutti i fan del rapper. Ma che malattia ha Fedez?

Che malattia ha Fedez? “Ho un problema di salute”

Il rapper Fedez e marito di Chiara Ferragni ha comunicato questo suo problema di salute tramite delle storie messe su Instagram. “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con grande tempismo, ma che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare.

Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro”. Per ora quindi non è ancora dato sapere che malattia affligga il rapper, ma quel che è certo è che debba affrontare un percorso specifico per uscire da questa problematica.

Lo sfogo del rapper con i fan

“Faccio questo video per cercare di tirare fuori un po’ di cose nella speranza che possa fare bene anche a me.

Quando ho scoperto quello che ho scoperto leggere storie di altre persone mi ha dato conforto e quindi in futuro cercherò di raccontare questa mia nuova avventura sperando di conferire un senso a questo mio nuovo percorso che sto facendo”. Fedez ha poi aggiunto di sentirsi “fortunato per essere attorniato dall’affetto della sua famiglia”