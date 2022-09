Dario Nardella, chi è il sindaco di Firenze: figli, famiglia, dove abita

Chi è Dario Nardella, sindaco di Firenze. Tutto sulla carriera e la vita privata del politico 46enne di Torre del Greco, alla guida della città toscana dal 2014. Chi è sua moglie? Ha figli? Qual è il suo partito politico?

Chi è Dario Nardella, vita privata e carriera del sindaco di Firenze

Nato a Torre del Greco il 20 novembre 1975, Dario Nardella è un noto politico italiano, sindaco di Firenze dal 2014. Laureato in giurisprudenza e diplomato al Conservatorio in violino, ha inoltre un dottorato di ricerca in diritto pubblico e diritto dell’ambiente.

Fa la sua prima esperienza politica nel 2004, quando viene eletto al consiglio comunale di Firenze con i Democratici di Sinistra. In quegli anni, tra il 2006 e il 2008, lavora inoltre come consigliere giuridico per Vannino Chiti, Ministro per le riforme istituzionali durante il Governo Prodi II.

Viene rieletto in comune nel 2009, quando entra a far parte della giunta di Matteo Renzi nel ruolo di vicesindaco. Nel 2013 si candida alle elezioni politiche e viene eletto alla Camera dei Deputati con il Partito Democratico.

Abbandonerà poi questo incarico il 17 febbraio del 2014, quando Matteo Renzi, incaricato a formare un nuovo governo da Mattarella, seleziona Nardella come vicesindaco “reggente” di Firenze, con il compito di guidare la giunta fino alle elezioni amministrative. Il 25 maggio 2014 la coalizione di sinistra trionfa alle elezioni, riconfermando il politico di Torre del Greco come primo cittadino del capoluogo toscano. Nardella stravince al primo turno anche nel 2019, ottenendo il 57% delle preferenze.

Vita privata: figli, famiglia, dove abita

Dario Nardella vive, ovviamente, a Firenze con la sua famiglia. Ha trascorso l’infanzia in Campania, per poi trasferirsi nella città toscana nel 1989, all’età di 14 anni. È sposato da diversi anni con una donna di nome Chiara, madre dei suoi tre figli. L’ultimo, Francesco, è nato nel 2014 all’ospedale di Ponte a Niccheri ed oggi ha 8 anni. Il più grande, Cosimo, ha oggi 14 anni, mentre la seconda nata, Amelie, ne ha 11.