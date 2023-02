Kingdom Choir con Marco Mengoni, cosa sappiamo del coro ospite a Sanremo

The Kingdom Choir in duetto con Marco Mengoni, cosa sappiamo del coro gospel britannico ospite a Sanremo 2023. Partner del cantante ex X-Factor nella serata delle cover, il gruppo ha una grande fama all’estero e nel Regno Unito.

The Kingdom Choir con Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2023

Il 10 febbraio 2023 è il giorno della serata delle cover del Festival di Sanremo 2023, una delle fasi più amate e attese della kermesse musicale. Per l’occasione Marco Mengoni, uno dei favoriti della 73esima edizione, ha in programma un duetto con The Kingdom Choir, coro gospel londinese molto apprezzato all’estero. Accompagnato dai coristi, il cantante, vincitore di X-Factor nel 2009 e del Festival nel 2013, salirà sul palco del Teatro Ariston per esibirsi in una cover di Let it be, amato brano dei Beatles.

Cosa sappiamo del coro?

The Kingdom Choir è un coro fondato a Londra agli inizi degli anni Duemila dalla musicista britannica Karen Gibson, descritta dalla stampa britannica come la Madrina del Gospel della Gran Bretagna. In oltre vent’anni di carriera, Gibson e i suoi coristi si sono esibiti nei teatri di tutto il mondo, costruendosi un folto gruppo di ammiratori. Trovano la fama internazionale nel 2018, quando si esibiscono al matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle. Nello stesso anno il coro rilascia il suo primo album, Stand by me, contenente una serie di cover di brani classici e il pezzo originale Chases. Il coro ha una pagina Instagram con un pubblico di oltre 73mila utenti, dove pubblicano aggiornamenti sui loro ultimi concerti e progetti.