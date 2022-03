Putin, dove si trova? Bunker o Cremlino: è giallo

Putin, dove si trova: la guerra si fa sempre più ostile e le sanzioni economiche si fanno sempre più pesanti. In molti si chiedono dove il presidente russo si stia rifugiando da tutto ciò.

Putin, dove si trova? Bunker o Cremlino

Vladimir Putin dove si trova? Una domanda che in molti si fanno. Il presidente russo è sempre stato un tipo molto prudente. Siccome ha vissuto i due anni di pandemia Covid in un isolamento quasi totale, oggi lo si immagina in una località segreta o in un bunker ben difeso.

Visto il periodo di guerra e di ostilità nei suoi confronti, si ritiene improbabile che lui possa frequentare luoghi abituali come il Cremlino, ad esempio. Qualcuno ipotizza che usi il vecchio bunker di Stalin a Samara o uno di nuova costruzione a Yamantau, sugli Urali. Vengono considerate anche residenze in cui è stato almeno una volta come il palazzo di Gelendzhik, sul Mar Nero, e quello di Shujskaya Chupa in Karelia.

Secondo il Corriere della Sera, sarebbe stata realizzato un bunker nell’Altaj, al confine con la Mongolia.

C’è ovviamente tanta segretezza e molta protezione, è stato così in passato, in tempi difficile, ed è anche oggi.

Dove abita il presidente russo?

L’abitazione che viene collegata al presidente russo è una tenuta immensa e dal lusso sfrenato che non apparterrebbe proprio direttamente al presidente russo. Questa tenuta di è senza alcun dubbio il posto più sorvegliato della Russia: non è una residenza normale infatti i suoi mq la rendono grande come un’intera città.

All’interno troviamo recinzioni, un porto, delle guardie, una chiesa, controlli agli accessi, una no-fly zone. Parliamo di un possedimento grande quanto 39 Principati di Monaco. Alcuni ritengono questo luogo addirittura come “uno Stato separato all’interno della Russia” e viene visto come il palazzo più costoso del mondo.

