Perché LDA ha rinviato i concerti al 2023? Il cantante: “Non dipende da me”

Perché LDA ha rinviato i concerti al 2023? Le date di dicembre passano ad aprile

Brutte notizie per le fan più appassionate di LDA. Luca D’Alessio ha annunciato sul suo profilo Instagram il rinvio al 2023 delle tre date del suo primo tour, inizialmente previste per dicembre.

I live di Milano, Napoli e Roma si terranno in primavera, nel mese di aprile. L’ex concorrente di Amici si è scusato con il suo pubblico pur senza spiegare le ragioni che lo hanno spinto a rimandare i concerti: “Per motivi indipendenti dalla mia volontà i live di Milano, Napoli e Roma previsti per dicembre, sono rimandati. Sapete bene che incontrarvi e cantare insieme a voi sia la realizzazione del sogno nella quale ho sempre creduto e potete immaginare quanto io sia rammaricato da tutto questo, ma vi prometto che questo tempo in più lo userò per non deludervi e per rendere i nostri incontri ancora più speciali.

Per le tante persone che hanno già acquistato i biglietti, sappiate che i biglietti per le date di Dicembre restano validi per le nuove date. Ci vediamo nel 2023!”.

I motivi dietro al rinvio: LDA va sul palco del Festival di Sanremo?

Non è ancora chiaro per quale motivo il giovane musicista abbia deciso di rinviare il suo debutto sul palco. LDA è stato molto vago al riguardo, senza specificare cosa lo ha spinto a prendere questa decisione. Ciononostante, il popolo del web continua ad elaborare intriganti teorie. Una in particolare ha trovato molti consensi sui social. Secondo delle voci di corridoio, infatti, Luca D’Alessio si starebbe in realtà preparando a partecipare al prossimo Festival di Sanremo.

Molti trovano molto sospetto che il tour sia stato spostato nel periodo immediatamente successivo alla kermesse musicale più importante d’Italia.

Ma in che veste LDA salirebbe sul palco dell’Ariston? Da concorrente o da semplice ospite? Per alcuni, LDA starebbe preparando un duetto con suo padre, Gigi D’Alessio, con il quale potrebbe prender parte alla competizione. Altri, invece, sono convinti che il giovane cantante stia scrivendo un pezzo inedito con cui partecipare in solitaria o stupire il pubblico del Festival con un’ospitata a sorpresa. Un’altra teoria interessante vede LDA unire le forze con uno dei suoi ex rivali ad Amici, come ad esempio Albe.