Federico Fashion Style rivela di stare male. Dopo la nuova operazione alla quale si è sottoposto dopo essersi separato da Letizia Porcu e il coming out, Federico rivela di non stare bene e altri aspetti della sua vita dopo il coming out.

Federico Fashion Style non sta bene: “Ho perso 25 chili”

Da quando si è separato dalla compagna Letizia Porcu, nonostante sui social cerchi di farsi vedere spensierato e sorridente, Federico Fashion Style rivela di aver perso molto peso soprattutto negli ultimi mesi a causa dello stress. A Nuovo, in particolare, confessa: “Sono dimagrito 25 chili”.

I dissidi con Letizia e la battaglia legale

L’ex compagna da cui ha avuto Sophie Maelle, 5 anni, ha rifiutato un accordo pacifico dopo la separazione, nonostante i due non si siano mai sposati. “Vuole andare in tribunale. Letizia ha portato via tutti i vestiti della bambina da casa nostra e si è trasferita a vivere da sua madre. Ha tolto tutte le certezze a nostra figlia, un vero trauma per lei. Non mi vergogno a dire che oggi non ho più le mutandine da cambiare a mia figlia. Avrei preferito trovare un accordo pacifico, ma lei vuole andare in tribunale”. Sempre in merito a Letizia, Federico ha poi rimarcato che “Per me lei sarà sempre la persona più importante della mia vita. La vedo sprizzare gioia al fianco del suo nuovo compagno e sono contento per lei, anche se secondo me non è felice. In cuor suo vorrebbe esserlo continuando ad avere buoni rapporti con me”, ha rimarcato.